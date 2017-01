2017-01-25 11:32:00.0

Aichach-Friedberg SPD-Politiker: Respekt für Gabriels Verzicht auf Kanzlerkandidatur

SPD-Kommunalpolitiker aus dem Landkreis begrüßen die Entscheidung des SPD-Chefs, nicht als Kanzlerkandidat anzutreten und Martin Schulz den Vortritt zu lassen. Von Ute Krogull und Nicole Simüller

Aichach-Friedberg Nun steht es fest: SPD-Chef Sigmar Gabriel tritt bei der Bundestagswahl im September nicht gegen Kanzlerin Angela Merkel an. Er schlägt stattdessen den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Herausforderer vor. SPD-Kommunalpolitiker im Landkreis äußerten sich gestern zufrieden damit, dass die Entscheidung nun gefallen ist. Die meisten von ihnen hätten sich sowohl Gabriel als auch Schulz als Kanzlerkandidat vorstellen können.

SPD-Kreisvorsitzender Bernd Bante sagte: „Ich halte von beiden sehr viel.“ Schulz habe als Präsident des EU-Parlaments eine „super Arbeit“ gemacht, indem er es stärker politisch ausgerichtet habe. Er habe Schwung in den Europawahlkampf gebracht. Bante: „Ich freue mich jetzt auf den Bundestagswahlkampf.“ Er hoffe, dass Schulz den ein oder anderen Impuls aus Europa mitbringe. Dennoch hätte er auch Gabriel gerne als Kandidat gesehen. Dass die SPD mit einem Wahlergebnis von gut 25 Prozent so viele Themen durchgesetzt habe, sei auch eine Leistung Gabriels. Dasselbe gelte für die Kandidatur Frank-Walter Steinmeiers für das Amt des Bundespräsidenten. Dass Gabriel nun zugunsten von Schulz verzichte, verdiene Respekt.

Klaus Habermann, Aichacher Bürgermeister und Kreisrat, sieht das genauso: „Ich halte das für eine hervorragende Wahl.“ Er schätze Gabriel zwar sehr. Dieser sei ein „klasse Wirtschaftsminister“. In Habermanns Augen hätte er einen guten Kanzlerkandidaten abgegeben. Dennoch sei in der jetzigen Phase ein „richtig erfahrener Europapolitiker sehr viel wert“. Schulz sei bei den Wählern populär und habe Kompetenz bewiesen.

Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann glaubt, dass Schulz die besseren Quoten einfahren wird. Gabriel habe erkannt, dass es Probleme in der öffentlichen Wahrnehmung seiner Person gebe. Schulz habe souverän in Europa gewirkt und vertrete klare Aussagen. „Es kommt darauf an, glaubwürdig eine Alternative darzustellen.“ Schulz, den Eichmann bereits live erlebt hat, könne das. Der Europapolitiker, der offen mit seiner früheren Alkoholsucht umgeht, ist in der Öffentlichkeit nicht unumstritten. Eichmann findet jedoch die Entwicklung „respektabel“.

Hans-Dieter Kandler, Bürgermeister und Kreisrat aus Mering, sagte gestern: „Ich ziehe meinen Hut vor dieser Entscheidung.“ Gabriel zeige, dass er seine Interessen hintanstelle und im Sinn der SPD handle. „Er ist ein Diener der Partei, der angesichts der Resonanz in der Medienlandschaft seine realistischen Chancen einzuordnen weiß.“

Manfred Wolf, Bürgermeister von Kissing und Kreisrat, äußerte ebenfalls Respekt für Gabriels Entscheidung. Er sei ein „Fan“ von Martin Schulz, seit er ihn kennenlernte, so Wolf. „Ich denke, er ist einer der klügsten Köpfe, die wir zurzeit in Deutschland haben.“ Als Kanzler wäre er „eine Bereicherung“. Auf europäischer Ebene habe er die Fliehkräfte erfolgreich eingedämmt. „Bei allen Demokraten im EU-Parlament ist er ein hochgeschätzter Mann.“

SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr nannte Gabriels Entschluss gut. Schulz sei der „richtige Mann zur richtigen Zeit“. Nun könne die SPD im Bundestagswahlkampf durchstarten. (sev, schr-, kru, nsi)