Bauausschuss Aichach Säfte, Salate, Müsli zum Selbermachen

Der Einkaufsmarkt Hit plant einen Umbau. Backformen-Hersteller Zenker erweitert seinen Schnäppchenmarkt

Aichach Der Verbrauchermarkt Hit an der Franz-Beck-Straße in Aichach will umbauen. Der Eingangsbereich soll umgestaltet und das Angebot im Zusammenhang mit Lebensmitteln ausgeweitet werden. Den Bauantrag hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend einstimmig befürwortet.

Der Einkaufsmarkt will seine Verkaufsflächen umorganisieren und durch neue Einrichtungen ergänzen. Kunden sollen dann die Möglichkeit haben, sich zum Beispiel Obst- und Gemüsesäfte selbst zu pressen und sich Salate und Dressings sowie Soßen und Müsli zu mischen. Auch die Fleisch- und Wursttheke werde umgestaltet, so Helmut Baumann vom Bauamt.

Beim Bäckershop im Bereich vor den Kassen sollen die Kunden künftig auch im Freien ihren Kaffee trinken können. Dort ist nach Osten hin eine Tür nach draußen und eine Fläche für Freiluftgastronomie geplant. Der Eingangsbereich wird umgestaltet. Ebenso der Parkplatz, dessen Bepflanzung auch ergänzt werden soll. Die Außenanlagen sollen bis Spätherbst 2018 fertig sein.

Durch die Umorganisation im Markt wächst die Verkaufsfläche auf 2721 Quadratmeter. Weil im Bebauungsplan für den Markt dafür 2700 Quadratmeter festgesetzt sind, ist für die zusätzlichen 21 Quadratmeter eine Befreiung notwendig. Der Ausschuss hatte keinerlei Einwände dagegen. Auch das Landratsamt Aichach-Friedberg hat vorab signalisiert, dass die Befreiung möglich ist.

Ebenfalls keine Einwände hatte das Gremium gegen die Pläne der Firma Zenker, die ihren Schnäppchenmarkt mit Backformen und Kochutensilien aus eigener Produktion erweitern möchte. Bislang hat der Werkverkauf am Oberbernbacher Weg eine Fläche von 217 Quadratmetern. Das Unternehmen will nun zwei angrenzende Lagerflächen mit 177 und 190 Quadratmetern ebenfalls für den Werkverkauf nutzen. Die Verkaufsfläche wächst somit auf insgesamt 585 Quadratmeter. Angeboten werden dort im eigenen Werk hergestellte Backformen und Kochutensilien der zweiten Wahl aus Rücksendungen und überschüssige Mengen. Die Öffnungszeit – Freitag von 14 bis 17 Uhr – bleibt unverändert. Weil Haushaltsgegenstände allerdings als zentrumsrelevant gelten, deren Verkauf deshalb eigentlich nur in der Innenstadt zulässig ist, nahm der Ausschuss in seinen Beschluss den Hinweis auf, dass nur im Werk produzierte Ware verkauft werden darf. (bac)