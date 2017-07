2017-07-10 19:30:00.0

Polizei Sattelzug fährt Schlangenlinien

Der Fahrer saß alkoholisiert am Steuer.

Am Montagmorgen gegen 4.45 Uhr meldete ein Autofahrer einen in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug auf der A8 Richtung München in Höhe Friedberg. Die Polizei leitete den Lkw mit Zwickauer Zulassung in den Rastplatz Kirchholz und kontrollierte den 35-jährigen Fahrer aus Jena. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.