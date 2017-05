2017-05-09 20:37:00.0

Polizei Schafe laufen mit Joggern bei Wohltätigkeitslauf

Ein kurioses Schauspiel ereignete sich beim „Wings for Life“-Wohltätigkeitslauf. Zu den Läufern gesellte sich eine Herde mit über 600 Tieren. Ein Ausreißer fehlte dem Schäfer.

Tierischen Zulauf hatte am Sonntagnachmittag laut Polizeimeldung der „Wings for Life“-Wohltätigkeitslauf in Karlsfeld (Kreis Dachau). Die rund 600 Tiere einer Schafherde, die auf dem Gelände neben den Schrederwiesen grasten, liefen durch die Läufer inspiriert einfach mit. Ebenso zwölf Ziegen, acht Esel und eine Kuh. Eine Gefährdung für die Läufer oder die Tiere bestand laut Einschätzung der Polizei zu keinem Zeitpunkt. An der Birkenstraße wurden zwei geparkte Autos leicht verkratzt. Die Herde verteilte sich in mehreren Gruppen über Teile von Karlsfeld. Der Schäfer konnte letztlich alle Tiere wieder einfangen. Die vermutlich letzte Ziege wurde ihm am Abend gegen 21 Uhr von Passanten übergeben, die das Tier in Karlsfeld aufgelesen hatten. (AN)