2017-06-11 20:24:00.0

Waidhofen Schalung verrutscht beim Hochheben: Arbeiter bei Baggerunfall verletzt

Ein Arbeiter wurde auf einer Baustelle in Waidhofen verletzt. Auslöser war eine Schalung, die verrutschte, als sie mit dem Bagger hochgehoben werden sollte.

Ein Arbeiter ist bei einem Unfall auf einer Baustelle in Waidhofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) verletzt worden. Nach Polizeiangaben sollte dort am Freitagmittag mit einem Radbagger eine circa drei Meter lange und zwei Meter hohe Schalung hochgehoben werden.

Dazu hatte ein Arbeiter die flach am Boden liegende Schalung an mehreren Stellen mit jeweils einer Kette an der Baggerschaufel befestigt. Als die Schalung etwa einen halben Meter angehoben war, verschob sich eine Kette und die Schalung kippte. Dadurch wurde der linke Fuß des daneben stehenden Arbeiters gequetscht.

Ein Notarzt des ADAC-Hubschraubers Christoph 32 behandelte ihn. Danach wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schrobenhausen gebracht. Warum die Kette verrutscht ist, prüfen nun die Behörden. (nsi)