2017-07-11 10:00:00.0

Landkreis Schilder im Wittelsbacher Land? Logo!

85 Schilder im Landkreis weisen auf seinen regionalen Beinamen hin. Gedacht sind sie nicht nur für Touristen.

Wer ins Wittelsbacher Land kommt, wird künftig an den Landkreisgrenzen von Schildern mit dem bekannten Logo begrüßt. Im Laufe des Sommers bringt der Verein Wittelsbacher Land mit Unterstützung des Kreisbauhofs an 85 Standorten das „Wittelsbacher Land“-Logo an, das Besucher willkommen heißt.

In einigen bayerischen Regionen sind seit Jahren an Landkreisgrenzen Schilder mit den jeweiligen Regionalmarken zu finden. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken beispielsweise übernimmt dies seit einiger Zeit das Lo-go „altmühlfranken“. So ist laut einer Mitteilung auch im Landkreis Aichach-Friedberg die Überlegung entstanden, auf diese Weise auf das Wittelsbacher Land hinzuweisen.

Identitätsstiftend und optischer Aufheller

Den Beinamen „Wittelsbacher Land“ trägt der Landkreis seit knapp zwei Jahrzehnten. Ziel war, die früheren Landkreise Aichach und Friedberg auch begrifflich zusammenwachsen zu lassen, um auf die Historie hinzuweisen und Identität zu schaffen. Um diese Gemeinsamkeit auch optisch zu verdeutlichen, hat der Verein mit dem Bauhof und dem Sachgebiet Verkehrswesen des Landratsamtes an der Idee der Wittelsbacher-Land-Schildern gefeilt.

85 Standorte werden mit dem Schild versehen. Zu finden ist es an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen sowie an übergreifenden Gemeindestraßen. Die Aktion soll auf die Region aufmerksam machen und Touristen ansprechen, aber im Landkreis auch die Identifikation mit dem Wittelsbacher Land stärken, wie es in der Mitteilung heißt. Das sei eine der Hauptaufgaben des Wittelsbacher Land Vereins. (AN)