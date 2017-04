2017-04-10 13:59:00.0

Schiltberg Schiltberg muss neue Schulden machen

Die Gemeinde will in diesem Jahr 1,4 Millionen Euro investieren. Ein Teil davon fließt in das neue Feuerwehrhaus mit Gemeindekanzlei.

Schiltbergs Bürgermeister Josef Schreier war mit dem Etat 2017 zufrieden. „Ich glaube, wir haben einen gesunden, guten Haushalt, damit können wir uns schon noch sehen lassen“, sagte er abschließend, als der Schiltberger Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2017 verabschiedete.

Gemäß den Ausführungen von Kämmerer Stefan Mayer schließt der Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 2,9 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 2,1 Millionen Euro ab. Die Investitionen belaufen sich wie berichtet in diesem Jahr auf etwa 1,4 Millionen Euro. Wie im vergangenen Jahr prophezeit, ist in diesem Jahr allerdings eine Kreditaufnahme unumgänglich. Rund 400000 Euro möchte die Gemeinde aufnehmen.

Vor der Gemeinde liegen viele große Projekte

In der Gesamtverschuldung würden die Schiltberger gemäß Mayers Ausführungen am Jahresende bei rund 674000 Euro liegen, also auf dem Stand des Jahres 2004. „Aber wir haben im Vergleich zu 2004 eine ungleich bessere Situation, da der Zinssatz viel niedriger ist als damals“, erklärte der Kämmerer zuversichtlich. Bürgermeister Schreier war der gleichen Meinung: „Wir haben jetzt viele Jahre gespart und nun große Projekte vor uns“, so das Gemeindeoberhaupt. Schließlich sei unter anderem der Neubau eines Feuerwehrhauses mit Gemeindekanzlei geplant.

Die Schiltberger Bürger sollen trotz der hohen Investitionen der Gemeinde in diesem Jahr nicht verstärkt zur Kasse gebeten werden. Bürgermeister Schreier versicherte im Gemeinderat: „Unsere Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer wurden seit 1978 nicht verändert und bleiben weiterhin bei 350 Prozent.“ (skw)