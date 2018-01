2018-01-29 10:44:00.0

Abenteuer Schnee beschert Skifahrern ein „laaaaanges“ Wochenende

43 Inchenhofener sitzen vier Tage im Kaunertal fest. Dabei wollten sie eigentlich nur eine Nacht bleiben. Wie sie die Zeit überbrücken und welche Probleme dort auftauchen. Von Gerlinde Drexler

43 Skifahrer des TSV Inchenhofen waren auf ihrem Skiwochenende in Serfaus in Tirol eingeschneit.

Schnee satt hatten die 43 Skifahrer des TSV Inchenhofen im Alter von 13 bis Mitte 50 bei ihrem Skiwochenende in Serfaus in Tirol. Trotzdem oder genau deshalb verlief die Zeit anders als erwartet: Statt die Hänge ausgiebig hinabwedeln zu können, saßen die Skifahrer mehr oder weniger in ihrem Hotel fest. Grund war der Schnee. Es schneite nämlich so viel, dass nichts mehr ging. Lifte und Straßen waren dicht und auch die Heimfahrt verschob sich auf unbestimmte Zeit. Die Inchenhofener nahmen die unfreiwillige Auszeit mit Humor.

Am ersten Tag des Skiwochenendes war alles noch wie erwartet: Nach einem Skitag mit viel Neuschnee ging es am Abend voller Vorfreude auf den nächsten Tag nach Feichten ins Hotel. Da es praktisch unmöglich sei, für eine Nacht im Skigebiet ein Hotel zu buchen, fahre der TSV seit Jahren zum Übernachten ins etwa 20 Minuten entfernte Feichten im Kaunertal, sagt Mario Weiß, einer der Teilnehmer.

Laut Wettervorhersage sollten über Nacht 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee fallen. Am Abend begann es dann auch, immer stärker zu schneien. Bald lagen vor dem Hoteleingang 30 Zentimeter und die Vorfreude stieg bei den Inchenhofenern. Sie gingen davon aus, dass sie am nächsten Morgen „powdern“ würden, also Tiefschneefahren.

Wie geplant, erschienen alle in Skiklamotten zum Frühstück. Dann kam die Hiobsbotschaft: Die Kaunertalstraße war wegen Lawinengefahr gesperrt. Der Ernst der Lage war den Inchenhofenern zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Sie gingen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Straße ins Skigebiet frei sei. Nach der Devise: „Macht nix, Tiefschneefahren ist eh anstrengender. Da reicht es auch, wenn man um 11 oder 12 Uhr auf die Piste kommt“, gingen sie den Morgen entspannt an.

Die Ernüchterung folgte schnell. Denn bald war sicher, dass es an dem Tag nichts mit Skifahren werden würde. „Dann halt nicht“, dachten sich die Inchenhofener und bauten kurzerhand eine Schneebar auf. Für das „Après-Ski ohne Skifahren“ steuerten alle ihre Vorräte vom Schnaps bis Geräuchertes oder Kekse bei. Weiß erzählt: „Das war das beste Après-Ski aller Zeiten.“

Was die Skifahrer in dem Moment noch nicht ahnten: Mit der Heimfahrt am Abend würde es nichts werden. Es schneite unentwegt und an jedem Ende von Feichten türmten sich mittlerweile riesige Schneeberge, die die Räumfahrzeuge zusammengeschoben hatten. Eine Schranke machte es unmöglich, das Dorf zu verlassen. Ein Hinweisschild der Lawinenkommission machte unmissverständlich klar, wie ernst die Situation war.

Die Inchenhofener waren trotzdem zuversichtlich: „Wenn wir Montagabend daheim sind, ist ja alles in Ordnung.“ Obwohl einer am Montag seinen ersten Arbeitstag beim neuen Arbeitgeber gehabt hätte und ein anderer für Montagmorgen eigentlich einen Flug gebucht hatte. Doch es kam anders. Die Hoffnung, dass sich das Wetter beruhigen würde, erfüllte sich nicht. Es schneite und schneite und schneite. Innerhalb von zwei Tagen seien 1,55 Meter Neuschnee gefallen, erzählt Weiß. Von den Einheimischen erfuhren die Skifahrer, dass sie so etwas seit 20 Jahren nicht mehr erlebt hatten. Für die Inchenhofener hieß es weiter warten.

Jeder machte das Beste daraus: Sie bauten einen riesigen Schneemann, die Hotelsauna war stark frequentiert und einige sprangen von einer etwa drei Meter hohen Hütte in den frischen Pulverschnee. Er war so hoch, dass die Kinder nach dem Sprung komplett darin verschwanden. Weiß erzählt lachend: „Kein Kopf war mehr zu sehen.“

So entspannt die Inchenhofener mit der Situation umgingen, hatten sie doch ein Problem: Die Kleidung wurde knapp. Schließlich war nur eine Übernachtung geplant gewesen. Das Hotel zeigte sich hilfsbereit und bot einen Wäscheservice an sowie eine Ermäßigung auf die Übernachtungskosten. Vielleicht auch, weil im Laufe der Tage das Weizen, die Pommes, der Senf und so weiter ausgingen, vermutet Weiß.

Am Dienstag kam relativ überraschend die Eilmeldung, dass die Lawinenkommission die Räumung der Gletscherstraße freigegeben hatte. Gegen Abend konnten die Touristen schließlich heimfahren. „Die Fahrt geht in die Geschichte ein“, ist sich Mario Weiß jetzt schon sicher. Von ihrem Reiseleiter Heinrich Schoder bekamen die Teilnehmer übrigens ein dickes Lob für ihre Disziplin und Geduld.