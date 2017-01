2017-01-09 18:25:00.0

Sielenbach Schneeglätte: Auto überschlägt sich in Sielenbach

Die Glätte wird einem 19-jährigen Autofahrer zum Verhängnis, er verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Er und seine Beifahrerin müssen ins Krankenhaus.

Leichte Verletzungen haben ein 19-jähriger Autofahrer und seine 15-jährige Beifahrerin bei einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Sielenbach erlitten. Ihr Auto hat sich überschlagen. Wie die Polizei gestern berichtete, war der 19-Jährige gegen 14.50 Uhr auf der Kreisstraße AIC29 von Dasing in Richtung Sielenbach unterwegs, als er in einer Kurve auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam, so die Polizei. Das Auto überschlug sich und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die beiden Verletzten wurden von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte etwa 5000 Euro betragen. (bac)