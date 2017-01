2017-01-04 13:30:00.0

Polizeibericht Schneepflug stößt bei Adelzhausen gegen Kleinwagen

Das Auto muss abgeschleppt werden; der 80-jährige Fahrer wird leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

Der Fahrer eines Schneeräumfahrzeugs hat am Dienstagmittag an der T-Kreuzung zwischen Zieglbach, Landmannsdorf und Burgadelzhausen in der Gemeinde Adelzhausen einen Kleinwagen übersehen. Der Pflug stieß gegen den Wagen. Wie die Polizei berichtet, kam der Schneepflugfahrer aus Richtung Zieglbach und wollte in die Straße nach Burgadelzhausen einbiegen.

Der vorfahrtsberechtigte Fahrer eines Toyota Yaris, der aus Richtung Landmannsdorf kam, fuhr frontal gegen das Räumschild des Schneepflugs. Der 80-jährige Toyota-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand.