2018-01-18 21:00:00.0

Polizeireport Schneetreiben: Unfall bei Pöttmes

Ein 24-Jähriger rutscht auf der AIC 1 auf Höhe von Seldbrunn bei Pöttmes mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bei starkem Schneetreiben und extremem Westwind ereignete sich am vergangenen Mittwochabend ein Unfall auf der Kreisstraße AIC1 auf Höhe von Sedlbrunn bei Pöttmes.

Das Auto eines 24-Jährigen, der in Richtung Inchenhofen unterwegs war, rutschte nach Angeben der Polizei gegen 20.30 Uhr auf der vereisten, schneebedeckten Straße in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte es in einen entgegenkommenden Wagen eines 40-Jährigen. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall laut Polizei unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12000 Euro. Die Pöttmeser Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Die Straße musste an diesem Abends kurzzeitig komplett gesperrt werden. (AN)