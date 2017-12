2017-12-16 07:01:00.0

Aktion Schöne Schalen, Teller und Vasen

Die Keramik-Künstlerin Reingard Maier verkauft jetzt einen großen Teil ihrer Vasen, Teller und Gefäße für einen guten Zweck.

Reingard Maier verkauft einen Großteil ihrer Keramiken und spendet den Erlös komplett an die Kartei der Not. Hier zeigt sie eines ihrer Lieblingsstücke – ein aufwendiger japanischer Raku-Brand.

Reingard Maier ist gerne spontan. So kam die Keramik-Künstlerin aus dem Aindlinger Ortsteil Hausen vor wenigen Tagen auch auf die Idee, einen Großteil ihrer Keramik zu verkaufen – und zwar für einen guten Zweck. Sämtliche Einnahmen gehen an die Kartei der Not. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt mit dem Geld Menschen in der Region, die ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind. Wer es ebenso gerne spontan mag, sollte sich jetzt auf den Weg zu Reingard Maier machen. Bei einem Angebot von gut 250 oder mehr Keramikarbeiten lässt sich auf jeden Fall noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für den ein- oder anderen lieben Menschen finden.

Vasen, Schalen, Kerzenhalter und vieles mehr hat Reingard Maier in ihren Räumen in der Finkenstraße 6 in Hausen im Angebot. Die Gefäße sind allesamt Steinzeug und wasserdicht, wie sie versichert. Es handelt sich um Handwerkskunst, die auf Aufbau- und Plattentechnik beruht. Vieles davon ist in Blau- oder Grüntönen gehalten, aber auch rote oder beige Stücke sind darunter.

Zwei Torsi („Kettenrad“ und „Paintbrush“) hat sie selbst geformt und anschließend vom Hausener Maler und Bodypainter Albert Greis farbig gestalten lassen.

Mehr als 30 Jahre hat Reingard Maier sich mit Keramik beschäftigt und viel Kunstvolles erschaffen. Jetzt soll vieles davon für einen guten Zweck verkauft werden. „Es war eine spontane Idee. Ich denke, das passt jetzt für mich“ sagt sie entschlossen. Ihr gefiel die Vorstellung, dass der Erlös an Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung geht, die Unterstützung gut gebrauchen können.

Reingard Maier selbst widmet sich derzeit der Gartenkunst und Urnen. „Das ist jetzt etwas ganz anderes“, gibt sie zu. Aber die gelernte Bankkauffrau entscheidet sich auch nicht zum ersten Mal für etwas ganz anderes. Schon immer habe sie viel handwerklich gearbeitet, erzählt sie. Nach einem Keramikkurs hat sie sich verstärkt mit Steinzeug beschäftigt und schließlich nach der Geburt ihres Sohnes beruflich auf die Herstellung von Keramiken umgesattelt.

Einige Vasen und Schalen haben einen aufwendigen japanischen Raku-Brand durchlaufen, der ihnen einzigartige Oberflächen verliehen hat. Die Stücke werden hierbei einzeln im offenen Feuer gebrannt.

Die Künstlerin hat freilich auch ihre Lieblingsstücke. Dazu gehört beispielsweise ein spontan als „Spendenengel“ (auch „Tänzer“) getauftes Objekt, das sie schon hergeben würde, wenn es angemessen bezahlt werden würde, wie sie sagt – ist schließlich auch für den guten Zweck. Dieses Objekt und viele weitere Werke sind auch auf Reingard Maiers Internet-Seite zu sehen. (kabe)

Verkauf Reingard Maier verkauft ihre Keramiken von Montag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung, Telefon 08237/5267. Viele Stücke sind auf der Internetseite www.keramik-maier.de zu finden.