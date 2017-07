2017-07-29 09:15:00.0

Bildung Schrauben am Motorrad und Erste-Hilfe-Kurs

Bei den ersten Projekttagen am Gymnasium Friedberg stand Überraschendes auf dem Stundenplan. Von Maximilian von Linden

Um den alljährlichen „Filmfestspielen“ – gemeint sind die Tage nach Notenschluss, an denen nur noch Filme im Klassenzimmer gezeigt werden – Einhalt zu gebieten und die letzten Schultage etwas aufzuwerten, hat das Gymnasium Friedberg Projekttage ins Leben gerufen. Zweimal stand daher etwas ungewöhnlicher Unterricht für die Schüler auf dem Programm. In Kursen wurden die verschiedensten Themengebiete behandelt. So trifft man zum Beispiel in der Aula eine kleine Gruppe, über mehrere Motorräder gebeugt. Der mehrfach ausgezeichnete Motorradrennfahrer Philpp Schmuttermayr sagt, bei ihm gehe es darum, „den Theoretikern etwas von der Mechanik der Maschinen beizubringen.“ Er selbst war noch bis vor Kurzem Schüler am Gymnasium Friedberg und wurde von einem Lehrer angesprochen, ob er nicht Lust hätte, den Schülern etwas über sein Hobby beizubringen.

„Das Interessante ist, dass sich auch die Schüler so aktiv als Kursleiter einbringen“, sagt Andrea Fürnrohr, Mitarbeiterin in der Schulleitung. Darin stimmt ihr Wolfgang Füchsle zu, der zusammen mit einigen anderen Lehrkräften die Projekttage ins Leben gerufen hat. Des Weiteren findet er: „Das Besondere bei uns ist, dass die Schüler sich klassen- und jahrgangsstufenübergreifend eintragen konnten.“ So findet man im Kunstraum eine Mischung aus Fünft- bis Elftklässlern, die zusammen mit Manuela Neumeister an ihren Porträts malen. Eine weitere Besonderheit der Projekttage ist nämlich, dass auch Eltern wie Neumeister Kurse anbieten.

Einige der Kurse, zum Beispiel ein Einsteigerkurs im Kanu-Slalom auf dem Eiskanal in Augsburg, fanden auch außerhalb des Schulhauses statt. Im Biologiesaal geht es unterdessen weniger darum, zu klären, wie denn das Leben entstanden ist, sondern es dreht sich hier alles darum, ein Menschenleben zu retten.

Unter der fachkundigen Anleitung der Schulsanitäter werden den Schülern die lebensrettenden Sofortmaßnahmen (Herzdruckmassage, Beatmung, Einsatz des Defibrillators) beigebracht.

Kursleiter Franz Guha, ebenfalls bis vor Kurzem in der Q12, erklärt, dass es neben dem Vermitteln der wichtigen Erste-Hilfe-Kentnisse bei dem Angebot während der Projekttage vor allem darum gehe, Nachwuchs für die Schulsanitäter anzuwerben.

Ob die Projekttage wieder stattfinden – vielleicht sogar jährlich – ist laut Füchsle noch nicht abschließend geklärt. Es sei ein großer Organisationsaufwand. Der Wunsch der Schüler nach einer Wiederholung besteht aber auf jeden Fall.