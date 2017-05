2017-05-12 14:02:00.0

Aichach Schüler sind am Plattenberg in Aichach gut abgesichert

Dienst der freiwilligen Verkehrshelfer in Aichach klappt gut. Seit Herbst gibt es die Helfer am Plattenberg

Seit Herbst sorgen Am Plattenberg in Aichach engagierte Verkehrshelfer für einen sicheren Schulweg. In ihren neon-gelben Jacken sind sie von Weitem zu erkennen. Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, freute sich beim jüngsten Erfahrungsaustausch über den reibungslosen Ablauf. Simone Muthmann zollte stellvertretend für die Helfer Organisatorin Tina Harder ein dickes Lob. Sie hält die Fäden in der Hand und ist neben der Planung selbst als Verkehrshelferin im Einsatz. Harder wiederum war stolz auf „ihre“ Leute. Noch kein Tag blieb unbesetzt. Für Eltern sei es immer ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Kinder sicher über die Straße begleitet werden, hörte man aus den Tischgesprächen. Die Einrichtung und Erhaltung des Verkehrshelferdienstes sei ein zentrales Anliegen der Verkehrswacht, so Beck. Wo immer Schülerlotsen oder Verkehrshelfer im Einsatz seien, habe es bislang in Bayern keinen schweren Unfall gegeben. Um den Dienst aufrecht erhalten und ausbauen zu können, sind weiterhin Eltern und Großeltern willkommen.

Kontakt Tina Harder, Telefon 08251/892575, Kreisverkehrswacht, info@kreisverkehrswacht-aichach-friedberg.de