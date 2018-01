2018-01-16 13:00:00.0

Veranstaltung Schützenkönige geben sich die Ehre

Beim Gauschützenball marschieren in der Aichacher TSV-Turnhalle 36 Königspaare auf und eröffnen den Tanz im Walzerschritt. Einer trägt gleich drei Titel. Von Katharina Wachinger

Beim Gauschützenball wird Tradition eindrucksvoll gelebt, was schon anhand der prächtigen Königsketten, die die Schützenköniginnen und -könige zum Einzug mit Stolz tragen, deutlich wird. Gauschützenmeister Franz Achter fiel bei diesem Anblick der Ausspruch des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer ein, der einmal gesagt hat, dass „Bayern die Vorstufe zum Paradies ist“.

Ein farbenprächtiges Bild bot sich den Gästen auf jeden Fall, als 36 Königspaare aufmarschierten. Der Gauschützenmeister führte diesmal den Aufmarsch an, denn Zeremonienmeister Franz Marb vertrat seinen Verein, die FSG Aichach als Schützenkönig und war somit mit seiner Gattin unter den Königspaaren. Der Einladung zum Ball waren auch Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann mit Ehefrau Heidi und und Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen mit ihrem Ehemann Franz gefolgt.

Der erste Tanz gehörte den Gau-Königspaaren. 36 Königspaare wiegten sich im Walzerschritt, bevor die Tanzfläche für alle Ballbesucher freigegeben wurde. Verkürzte Tischreihen gaben diesmal eine größere Tanzfläche frei. Das Repertoire der Show-Band „Cornelius & Friends“ reichte von Schlager und Volksmusik, Popsongs, Rock Classics, bis zu hin Swingmelodien und Evergreens. Die professionellen Musiker um Cornelius von der Heyden ließen keinen musikalischen Wunsch offen.

Gauschützenmeister Franz Achter begrüßte die Gauschützenkönige und die Damenkönigin. Anja Lunglmeir von Immergrün Schiltberg erreichte nach 2015 auch beim Gauschießen im vergangenen Jahr wieder die Königswürde. Ein 10,8-Teiler sicherte ihr den Sieg. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Gerhard.

Als Gauschützenkönig in der Disziplin Luftgewehr präsentierte sich Rudolf Neusiedl von den Georgi-Schützen Klingen. Ein 4,0-Teiler beim Gauschießen brachte ihm den Titel. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Christine.

Ein erfahrener König in der Disziplin Luftpistole ist Karl Beck von den Vereinigten Schützen Oberbernbach. Er war 2014 schon einmal Gauschützenkönig. Im Jahr darauf erzielte er mit dem besten Tiefschuss beim Bezirksschützentag die Königswürde des Schützenbezirks Oberbayern. Beim Gauschießen 2017 hatte er mit einem 85,4-Teiler wieder den besten Teiler in seiner Klasse. Ihn begleitete seine Ehefrau Johanna zum Ball.

„Ein Blattl muss fallen“ heißt es bei den Schützen. Am letzten Tag des Gauschießens fiel bei Johann Jung von den Griesbachtalern Untergriesbach in der Klasse der Auflageschützen mit einem ein 4,1-Teiler das beste Blattl. Als Begleiterin war seine Ehefrau Tini mit zum Ball gekommen.

In der Jugendklasse hatte Lukas Ivenz von Gemütlichkeit Todtenweis das beste Blattl. Mit einem 14,0-Teiler erreichte er die Königswürde. Lena, seine Schwester, begleitete ihn.

Gleich drei Königstitel konnte Hans Ernst von den Georgi-Schützen Klingen vorweisen. Zum einen war er Vereinskönig. Bei der Stadtmeisterschaft im vergangenen Jahr erzielte er mit dem besten Teiler die Königswürde. Damit war er beim Landkreiskönigsschießen startberechtigt und schoss auch da mit einem 9,4-Teiler das beste Blattl. Achter begrüßte ihn mit seiner Ehefrau Angelika beim Ball.

Am frühen Abend kündigte sich die Faschingsgesellschaft Paartalia Aichach an. Zum 45-jährigen Bestehen zeigten Garde und Elfer ihr Show-Programm zum Thema „Hoamat“. Seine Tollität Prinz Christoph II. führte ihre Lieblichkeit Prinzessin Andrea zu James Lasts Walzer „Theme from a summer place“ übers Parkett. Eine volle Stunde zog die Paartalia die Ballbesucher in ihren Bann. Die Gauschützenkönige wurden mit dem Orden der Paartalia ausgezeichnet.

