2017-04-19 11:05:00.0

Versammlung Schützenmeister kritisiert Kritiker der Aichacher Sportlerwahl

Franz Achter versteht Meckerei nicht. Raymund Aigner bleibt Chef der Aichacher Sport- und Schützenvereine und übernimmt vorübergehend ein weiteres Amt

Die Ehrungen erfolgreicher Sportler stehen alljährlich im Mittelpunkt des Ball des Sports in Aichach. Doch nicht immer stößt die Wahl der Jury auf völlige Zustimmung. Rechts der Vorsitzende des Stadtverbands, Raymund Aigner mit Moderator Roland Fackler. (Archivfoto)

Generell gibt es an Sportlerehrungen immer wieder Kritik. Das ist auch bei der Ehrung der Sportler des Jahres in Aichach nicht anders. Leichte Kritik habe es nach den Sportlerbällen bisher immer gegeben, erklärt Raymund Aigner, Vorsitzender des Stadtverbandes der Sport- und Schützenvereine Aichach. In diesem Jahr hätten die Ballbesucher, die Geehrten und die Presse jedoch fast nur lobende Worte über den Ball des Sports und die dazugehörenden Ehrungen gefunden. Trotzdem ärgerte sich Gauschützenmeister Franz Achter über eine, seiner Meinung nach, unberechtigte Kritik.

Ein Ballbesucher habe sich ihm gegenüber darüber beschwert, dass ein Senior unter die ersten drei der Sportler-des-Jahres-Wahl gekommen sei und ein anderer Senior „nur“ eine Sonderehrung erhalten habe. Achter hat für diesen Tadel kein Verständnis: „Dies ist der Dank für die ehrenamtlich geleistete Arbeit. Man bekommt gute Ratschläge, einen Tritt an das Schienbein und muss Rechenschaft ablegen, obwohl die Jury, die nicht nur aus Mitgliedern des Stadtverbandes besteht, es sich bei der Wahl nicht leicht macht.“

Um hier für eine größere Transparenz zu sorgen, stellte Verbandsvorsitzender Aigner gegenüber unserer Zeitung eine Änderung der Richtlinien in Aussicht. Aigner begrüßte im Schützenheim der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft Aichach 21 Mitglieder der angeschlossenen Vereine zur Jahreshauptversammlung des Verbandes.

Als Sportreferent erklärte Aigner, dass er über die Internetseiten der Vereine, deren Facebook-Auftritte und Pressemitteilungen sehr viel erfahre. Doch leider nicht alles, was für eine Zusammenarbeit notwendig sei. Deshalb appellierte er an alle Vereinsvorsitzenden und Schützenmeister, ihn zu ihren Jahreshauptversammlungen einzuladen. Außerdem bemängelte er, dass manche Vereine ihm die anstehenden Baumaßnahmen für den jeweiligen städtischen Haushalt nicht melden, sodass die Zuschusskosten nicht mehr aufgenommen werden können.

Die traditionellen Hallenfußballturniere der F2- und E2-Jugend in der Turnhalle der Grundschule Aichach-Nord bezeichnete Aigner als sehenswert. Er bedankte sich bei Jugendleiter Martin Coburger und seinem Team, die die Turniere in bewährter Weise vorbereitet und ausgeführt hätten. Schatzmeister Manfred Kappel betonte in seinem Bericht, dass die Ehrungen beim Ball des Sports und die Kosten bei den Hallenfußballpokalturnieren die Hauptausgaben waren.

Bürgermeister Klaus Habermann, Achter und der stellvertretende Kreisvorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV), Johann Peter, lobten die Arbeit der Vereine und des Verbands. Habermann dankte allen Vereinen für das große sportliche Angebot im Stadtgebiet. Trotz eines geringen Mitgliedsbeitrags gebe es bei den Vereinen eine Vielzahl von Sportarten und eine Rundumbetreuung. Die Stadt Aichach bedanke sich dafür bei den Vereinen mit jährlichen Zuschüssen in Höhe von etwa 440000 Euro. Habermann und Peter übernahmen die Leitung der Neuwahlen. Der Großteil der Führungsriege bleibt im Amt (siehe Infokasten unten). Raymund Aigner wurde als Vorsitzender bestätigt und übernimmt vorübergehend das Amt des Schriftführers, da dieser Posten nicht besetzt werden konnte. (ray)