2018-01-31 15:12:00.0

Unterricht Schule Kühbach: Grippewelle grassiert

In manchen Klassen gibt es mehr Kranke als Gesunde. Wie die Lehrer reagieren und wie es in anderen Einrichtungen aussieht. Von Nicole Simüller

Dass um diese Jahreszeit viele Menschen erkältet sind, ist normal. Aber heuer hat es die Grund- und Mittelschule in Kühbach arg erwischt. Schulleiterin Manuela Grün sagt: „Wir haben sehr viele Kinder, die an Grippe erkrankt sind oder einen grippalen Infekt haben.“ Auffällig sei, dass die Kinder teils längere Zeit krank seien, ehe sie wieder am Unterricht teilnehmen könnten. „Mehr als in anderen Jahren“ sei die Schule von der Krankheitswelle betroffen. Das Gesundheitsamt in Aichach sei darüber informiert.

In einem besonders markanten Fall hätten zehn von 16 Kindern einer Klasse gefehlt, erzählt Grün. An der Grundschule sei es losgegangen. Mittlerweile habe die Krankheitswelle auf die Mittelschüler übergegriffen. Auch die Lehrer bleiben nicht verschont. Sie teilen sich die Arbeit auf, damit nicht zu viel Unterricht ausfällt. „Wir versuchen, möglichst viel aufzufangen – durch Vertretungen und durch mobile Reserven vom Schulamt“, sagt Grün.

Solange die Krankheitswelle anhält, drücken die Lehrer im Unterricht ein wenig auf die Bremse, damit die kranken Kinder leichter wieder Anschluss finden, wenn sie in die Schule zurückkehren. Die, die schon auf dem Weg der Besserung sind, können daheim – soweit es ihre Kräfte zulassen – ein wenig vorarbeiten. Die Lehrer richten dafür Hausaufgabenmappen her und geben sie beispielsweise den Geschwistern mit nach Hause.

Grün weiß, dass viele Eltern verhindern wollen, dass ihre Kinder zu viel Stoff versäumen. Dennoch rät sie, den Kindern die nötige Zeit zu geben, um wieder gesund zu werden. Sie will den Druck auf die Kranken gering halten: „Die Kinder gehören ins Bett und sollen sich auskurieren.“ Eine Ende der Krankheitswelle sei nicht in Sicht: „Es ist noch nicht so, dass es abebbt.“ Die einen kehrten zurück, andere fielen dafür aus. Manchmal erwischt es sogar die, die schon auf dem Weg der Besserung schienen. Grün sagt: „Kinder wirken manchmal fit und sind ganz gut beieinander, haben dann aber doch einen Rückfall.“

Auch im Kinderhaus St. Maria Magdalena in der Nachbargemeinde Schiltberg kämpfen derzeit viele Kinder mit Fieber oder grippalen Infekten. Leiterin Melanie Kunz sagt jedoch: „Das haben wir jedes Jahr.“ Wenn die Grippewelle durch Deutschland gehe, sei sie auch im Kindergarten zu spüren. Heuer sei sie allerdings etwas schlimmer als im Vorjahr. In der vergangenen Woche sei in zwei Gruppen nur ein Drittel der Kinder da gewesen.

Die Einrichtung macht das Beste daraus und nutzt die Gelegenheit, um die Kinder zum Hände waschen zu animieren oder dazu, in den Ellenbogen anstatt in die Hände zu niesen. „Anstecken tut man sich trotzdem“, weiß Melanie Kunz. „Das ist so in einem Beruf, in dem man viel mit Menschen zu tun hat.“ Allmählich gehe es aber bei den Kindern bergauf. „Die trudeln schon wieder ein.“ Während an der Hollenbacher Kindertagesstätte St. Ulrich laut Personal keine Auffälligkeiten zu beobachten sind, gibt es an der Inchenhofener Grundschule seit einigen Wochen immer wieder Kinder, die unter Durchfall leiden oder sich übergeben müssen. Die Fälle seien zwar etwas mehr als sonst, sagt Sekretärin Lydia Baierl. Von einer Epidemie aber könne nicht die Rede sein.