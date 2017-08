2017-08-04 07:02:00.0

Aichach-Friedberg Schulung für Vereine: Wie gewinnt man Helfer und wie behält man sie?

Wie gewinnt man Helfer? Und wie behält man sie? Die Freiwilligenagentur „Mitanand & füranand im Wittelsbacher Land“ bietet eine Schulung für Organisationen an .

Jeder Zweite in Deutschland engagiert sich ehrenamtlich, besagt eine Statistik des Freiwilligensurveys 2014. Auf diese unentgeltliche Hilfe sind insbesondere Wohlfahrtsverbände und Vereine angewiesen. Damit diese ihre Ehrenamtlichen optimal begleiten können, bietet die Freiwilligenagentur „Mitanand & füranand im Wittelsbacher Land“ eine besondere Schulung an. Sie trägt den Titel „FiFi – Fit für Freiwillige.“

Wie Stefanie Siegling, die Leiterin der Freiwilligenagentur, erläutert, vermittelt der zweitägige „Basiskurs Fit für Freiwillige“ das notwendige Handwerkszeug sowie praktische Kenntnisse für den Einsatz oder den Ausbau von Freiwilligenarbeit.

Die Teilnehmenden erfahren, wie Freiwilligenarbeit geplant wird, wie sie Freiwillige gewinnen und integrieren können und was sie bei der Gestaltung der organisatorischen Rahmenbedingungen beachten müssen. Nicht zuletzt erhalten sie Hinweise, wie das Engagement gewürdigt und anerkannt werden kann, betont Siegling.

Dass es das Angebot gibt, erklärt Siegling mit einer öffentlich bestehenden Nachfrage: In den vergangenen Jahren seien Organisationen immer wieder mit einem Hilferuf auf sie zugekommen. „Es ist durchaus eine Herausforderung neue Helfer zu gewinnen, aber auch zu halten“, sagt Siegling.

Art des Helfens wird individualistischer

Wie die Leiterin festgestellt hat, vollzieht sich auch im Ehrenamt ein Wandel. „Die Motivation sich einzubringen, hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert“, sagt sie. „Die Art des Helfens ist individualistischer geworden.“ Die Ehrenamtlichen brächten viel Fachwissen mit, hätten aber auch neue Ansprüche an das Ehrenamt. „Selbstverwirklichung“ sei die Devise, sagt Siegling. Dem müssten die Einrichtungen entsprechen. Die Arbeit der Freiwilligen müsste deshalb zunehmend organisiert und koordiniert werden, damit das Engagement für alle bereichernd sei.

Der Basiskurs „Fit für Freiwillige“ richtet sich deshalb laut Stefanie Siegling an alle ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter, die Ansprechpartner für Freiwillige oder Interessierte sind oder dies noch werden wollen.

Referent Peter Hölzer hat Erfahrungen mit Methoden der Mediation in Gemeinwesen und Schule, ist Trainer im Bereich Konfliktmanagement in der Freiwilligenarbeit, Dozent der Akademie für Ehrenamtlichkeit und Referent im Ausbildungsteam Freiwilligen-Management.

Der Kurs findet am Freitag, 1. Dezember, von 9 bis 18 Uhr und am Samstag, 2. Dezember, von 9 bis 15 Uhr statt.

Veranstaltungsort ist die Tagesstätte zur Förderung der seelischen Gesundheit des Caritasverbands Aichach-Friedberg in Aichach, Münchener Straße 19. Der Kurs kostet 80 Euro für Hauptamtliche und 50 Euro für Ehrenamtliche inklusive Verpflegung. Anmeldung ist möglich bis 30. Oktober per E-Mail an ingrid.lerch@lra-aic-fdb.de. (AN)

Kontakt: Interessierte können sich an die Freiwilligenagentur „Mitanand & füranand im Wittelsbacher Land“ wenden, Steubstraße 6 in Aichach. Zu erreichen sind die vier Mitarbeiter dort unter Telefon 08251/20420-12 oder per E-Mail an: freiwilligenagentur@lra-aic-fdb.de.