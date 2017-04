2017-04-29 14:07:00.0

Flugplatzfest am 1. Mai Segen für zwei Flugzeuge: ein Neues und ein Altes

Der Luftsportverein Aichach feiert sein Flugplatzfest am Montag, 1. Mai, und stellt einen Maibaum auf.

Mehr als 1,5 Jahre musste der Luftsportverein (LSV) Aichach auf die neue Nummer eins seines Flugzeugparks warten. Jetzt konnte das neue Hochleistungs-Segelflugzeug Discus 2c FES beim Hersteller, der Firma Schempp-Hirth in Kirchheim/Teck, in Empfang genommen werden. Bei passendem Wetter wurde der Flieger nach der Überführung am Aichacher Flugplatz aufgebaut.

Zweiter Vorsitzender und Ausbildungsleiter Jürgen Konrad sowie Fluglehrer Georg Schulte wiesen die Mitglieder ausführlich in das neue Flugzeug ein. Der Discus 2c FES ist aktuell eines der modernsten Segelflugzeuge Europas. Der Segler ist mit einer sogenannten Heimkehrhilfe, einem elektrobetriebenen Motor, ausgerüstet. So ist gewährleistet, dass bei Ausbleiben der Thermik problemlos der nächste Flugplatz erreicht werden kann – ein großer Sicherheitsgewinn beim Streckenflug.

Am Montag, 1. Mai, veranstaltet der LSV ab 10 Uhr sein traditionelles Flugplatzfest. Gegen 13 Uhr wird der kleine Fliegermaibaum aufgestellt. Gegen 14 Uhr werden der katholische Stadtpfarrer Herbert Gugler und der evangelische Pfarrer Winfried Stahl den neuen Segler Discus sowie den Oldtimer ASK-14 (Baujahr 1957) segnen. Acht lange Jahre hat federführend Rony Hollstein die ASK-14 restauriert. Unendlich viele technische und administrative Hürden waren zu nehmen, bevor die Testphase im Herbst 2016 erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt, bei Regen in der Halle. Bei gutem Wetter gibt es die Möglichkeit, sich Aichach aus einem Segler, Motorsegler oder Ultraleichtflugzeug einmal von oben anzuschauen. Wer die Füße lieber am Boden lässt, kann sich über eine Virtual-Reality-Brille in einer Art Flugsimulator versuchen. Mit den Kleinen bastelt die Jugendgruppe des Vereins Holzflugzeuge.