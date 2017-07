2017-07-18 19:44:00.0

Polizeibericht Seltsamer Fund in Dasinger Wohnhaus

42-Jährige entdeckt zahlreiche Hackfleischbällchen. Sie liegen auch an der Straße. Es gibt einen Verdacht

Als eine 42-Jährige am Montag Morgen ihre Haustüre im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in der Industriestraße in Dasing öffnete, entdeckte sie zahlreiche Hackfleischbällchen. Auch an der Straße hinter dem Haus und bei den Mülltonnen sollen die Bällchen herumgelegen sein. Die Frau informierte daraufhin die Polizei. Denn die 42-Jährige, die selbst einen Hund besitzt, befürchtete einen gezielten Anschlag auf die Hunde im Haus. Laut Polizei bestätigte sich dieser Verdacht bisher nicht und es kam noch kein Tier zu Schaden. Doch die Untersuchungen dauern an. Die Anwohner der Industriestraße und Taitinger Straße werden gebeten, beim Gassi-Gehen ihre Hunde anzuleinen. (AN)