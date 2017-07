2017-07-19 11:33:00.0

Seniorennachmittag Senioren feiern auf Aichacher Volksfest

Besucher verbringen bei Badetemperaturen geselligen Nachmittag im voll besetzten Festzelt. Mancher radelt sogar von besonders weit her Von Carmen Mörwald

Aichach Das Festzelt auf dem Aichacher Volksfest war proppenvoll. Die Temperaturen drinnen waren in etwa so hoch wie die im Freien. Beim Seniorennachmittag war auch gestern der Andrang groß. Alle Bürger ab 70 Jahren aus der Stadt Aichach sowie alle Menschen mit Behinderungbekamen ein Hendl und ein Getränk umsonst. Die Blaskapelle Sielenbach sorgte für musikalische Unterhaltung.

Sieglinde Biebl ist eine der Besucherinnen. Ihrer 94-jährigen Mutter geht es zwar gesundheitlich nicht mehr so gut. „Trotzdem geht sie immer wieder gern zum Aichacher Volksfest“, erzählt die Tochter. Sie komme der Seniorin zuliebe mit. Beide lassen sich gerade ihre Hendl schmecken. Auch Katharina Theiss war schon öfter mit ihren Freundinnen beim Seniorennachmittag dabei. Sie ist noch ein wenig abwartend: „Mal sehen, wie es wird.“

Für die Besucher, die weiter weg wohnen, hat die Stadt wieder einen eigenen Shuttlebus organisiert. Er bringt sie direkt zum Volksfestplatz in Aichach. Michael Helfer und Georg Guppenberger sind bei dem schönen Wetter aber lieber geradelt. Und das, obwohl die beiden aus Münster im Landkreis Donau-Ries kommen. Von dort sind es, je nach Route, circa 30 Kilometer nach Aichach. Er und sein Freund haben in der Zeitung vom Seniorennachmittag beim Aichacher Volksfest gelesen. Nun sind sie das erste Mal hier. Allerdings müssen sie für ihr Essen bezahlen, da sie nicht aus Aichach kommen. Das macht den beiden aber nichts aus. Die beiden Männer in Radltrikots freuen sich, dass sie ihr Ziel erreicht haben.

Auch das Ehepaar Emma und Michael Beck hat auf den Bus verzichtet. Die beiden haben jedoch keinen weiten Weg. Sie kämen immer zu Fuß hierher, erzählt Emma Beck. Die drei Freundinnen Katharina Theiss, Katharina Schneider und Lilly Schimpf sind dagegen gefahren worden. Josef und Agnes Huber aus Aichach fuhren selbst mit dem Auto. Agnes Huber erzählt: „Wir kommen schon seit zehn Jahren.“ Sie sehe hier viele bekannte Gesichter, deswegen gefalle es ihr sehr.

Das Wetter spielt mit. Es herrschen sommerliche Temperaturen. Auch Paul Reisner schwitzt. „Aber unter dem Schirm ist es auszuhalten“, sagt er lächelnd. Radler Georg Guppenberger macht die Hitze nichts aus. So ist es immer noch schön warm, wenn er später wieder heimfährt. (cem)

