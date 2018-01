2018-01-15 10:00:00.0

Fasching in Aichach Showabend der Paartalia: Gangsterbosse, heiße Bräute und „Hoamat“

Beim ersten Showabend der Aichacher Paartalia in der TSV-Turnhalle steht bayerisches Lebensgefühl im Mittelpunkt. Die Gäste dürfen sich aber auch in die Karibik träumen. Von Erich Echter

Beim ersten Showabend der Aichacher Paartalia in der TSV-Turnhalle haben sich die Akteure mit heißen Kostümen, akrobatischen Showeinlagen und jeder Menge Frohsinn präsentiert. Neben den Gastgebern traten auch vier Gastgarden und die hauseigene Männertruppe, die Papatalia, auf. Entführt wurden die Gäste in die Karibik, und leibhaftige Gangsterbosse mit ihren heißen Bräuten machten die Aichacher Narrenhochburg unsicher. Die Moderation des Showabends lag in den Händen Peter Seemüllers, der zünftig durchs Programm führte und die Gäste bis Mitternacht bei Laune hielt. Der erste Showabend war komplett ausverkauft. Mit dem Jubiläumsshowprogramm „Hoamat“ präsentierte man bayerisches „Feeling“.

Paartalia Den närrischen Showabend eröffneten die Jüngsten der Aichacher Faschingsgesellschaft. Der Nachwuchs mit seinen beiden Hofmarschällen Tamara Stolz und Fabian Schmaus zeigte sich recht akrobatisch. Den Besuchern ins Auge stach dabei die 17-jährige Laura Hitzler aus Alsmoos (Gemeinde Petersdorf) von der Jugendgarde mit ihrer Einlage. Die Papatalia trat im Jubiläumsjahr mit einem Après-Ski auf. Als flotte Skifahrer und verführerische Pistenhasen strapazierten sie die Lachmuskeln der Besucher besonders. Mit gewohnter Manier moderierte Hofmarschall Roland Hanak seine Truppe mit Pointen und Humor. Im Ganzen hatten die Aichacher Narren an die 100 Akteure in all ihren Showteilen, mit Kinder- bis Prinzengarde, im Einsatz.

ANZEIGE

Zell ohne See Die hüftschwingende Garde der Faschingsgesellschaft „Zell ohne See“ brachte das Pariser Varieté Moulin Rouge in die Narrenhochburg. Mit ihrem Cancan entführten die Gardetänzerinnen das Publikum ins Vergnügungsviertel Pigalle. Als raue Seemänner zeigte sich dagegen die Ranzengarde, die zusammen mit den Cancan Girls schnell in die Rolle blutsaugender Vampire schlüpften. Im Showteil fest eingebunden war auch das Prinzenpaar Ramona und Tobias.

Hot & Crazy Nicht wegzudenken bei den närrischen Showabenden der Aichacher Paartalia ist die Rock’n’Roll-Gruppe Hot & Crazy aus Waidhofen (Neuburg-Schrobenhausen). Ihr Name ist Programm und bürgt für flotte Darbietungen. „Unsere aktuelle Truppe ist topfit“, sagte Hofmarschall Karl Trompler. Mit waghalsiger Akrobatik und fetzigem Rhythmus heizten die Rock’n’Roller dem Publikum kräftig ein. Kein Wunder, seit mehr als zehn Jahren werden die Tänzer von der doppelten Rock’n’Roll-Weltmeisterin Beate Wolf trainiert. Sie begeistern nicht nur mit professionellen Fußtechniken, sondern vor allem mit atemberaubend gefährlicher Akrobatik und anspruchsvollen Tanzfiguren. Mit großer Leidenschaft stellten die Tänzer mit Prinzenpaar Nicole I. und Markus II. neben der Formation auch jeweils paarweise ihr Können unter Beweis. Ihre für diese Saison einstudierte Show beinhaltet Stücke aus dem Musical Grease und aus der Rocky Horror Picture Show, von Nena, Elvis, Queen, den Weather Girls und von den Les Humphrey Singers.

Hollaria Unter dem Motto „La Fiesta Cubana“ sorgte auch die Hollaria Augsburg in Aichach mit bunten Kostümen, Tänzen mit spektakulären Hebefiguren und mit guter Laune für karibische Party-Atmosphäre. Ein mit farbenfrohen Federn geschmücktes Prinzenpaar Bianca I. und Chris I. trat mit seinem närrischen Hofstaat in der Aichacher Narrenhochburg auf.

Narrneusia Krönender Abschluss des Abends war der Auftritt der Faschingsgesellschaft Narrneusia: Die Showtanzgruppe aus Neusäß tauchte beim Aichacher Auftritt in eine verruchte und gefährliche Welt ab: „Gangsta’s Paradise“ heißt das Motto. Zu sehen waren Unterweltbosse mit ihren Bräuten aus Kalabrien bis hin zu südamerikanischen Drogenbossen. Angeführt wurde die Truppe vom Prinzenpaar Natalia I. und Johannes I. Beim Aichacher Auftritt in der TSV-Halle zogen die Akteure die Besucher regelrecht in ihren Bann.