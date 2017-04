2017-04-28 10:19:00.0

Prozess in Aichach Sie müssen mit dem Tod des Sohnes leben

Die Eltern des getöteten Mannes lenken nach dem Urteil gegen die Unfallverursacherin den Blick auf die beiden Todesopfer. Warum der Besuch der Verhandlung für sie so wichtig war. Von Carmen Jung

Ihr Fahrfehler hat zwei jungen Menschen das Leben gekostet. Deshalb hat das Aichacher Jugendgericht diese Woche eine 18-Jährige aus dem Landkreis wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. In der Verhandlung und damit auch in der Berichterstattung unserer Zeitung stand vor allem die junge Frau auf der Anklagebank im Mittelpunkt. Doch was ist mit den beiden Todesopfern und ihren Hinterbliebenen? Diese Perspektive vermissen die Eltern des 26-jährigen Mannes, der bei dem schweren Zusammenstoß im Juni 2016 gestorben ist, in der Berichterstattung.

Gerichtssprecherin Daniela Lichti-Rödl hatte unsere Zeitung im Anschluss an die nichtöffentliche Verhandlung über diese informiert. Die Unfallverursacherin wurde zu 64 Stunden Hilfsdienst verurteilt. Sie war am 22. Juni auf dem Weg von Meitingen nach Thierhaupten mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Wagen des 26-Jährigen geprallt. Dieser und seine 21-jährige Lebensgefährtin auf der Rückbank starben. Der Beifahrer, Freund des Fahrers, überlebte.

Eltern empfinden Zeitpunkte als unglücklich

Das Gericht hielt der Angeklagten zugute, dass sie sich bei den Hinterbliebenen der Todesopfer zwei mal entschuldigte. Die Eltern des getöteten jungen Mannes machen nun im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich, dass sie das Urteil weder kritisieren, noch die Unfallfahrerin an den Pranger stellten wollten. Im Trauergottesdienst für ihren Sohn hätten sie sogar eine Fürbitte für die junge Frau gelesen.

Die Mutter betont aber, dass sie mit den Entschuldigungen nicht leben kann. „Beide Male wurden unglückliche Termine gewählt“, begründet sie. Der Entschuldigungsbrief sei erst etwa drei Monate nach dem Unfall eingegangen. Diesen Zeitpunkt empfinden die Eltern als sehr verspätet. Von der zweiten Entschuldigung wenige Minuten vor der Verhandlung sei sie einfach überfordert gewesen, so die Mutter.

Sie haben ihr Päckchen zu tragen

Weil die Angeklagte zum Zeitpunkt des Unfalls noch minderjährig war, fand der Prozess hinter verschlossenen Türen statt. Um die Verhandlung dennoch verfolgen zu können, hatten die Eltern die Nebenklage beantragt. Sie sei sehr dankbar, dass das Gericht diese zugelassen habe, unterstreicht die Mutter. So habe sie hören können, dass ihr Sohn und seine Freundin schuldlos gestorben seien, wie aus dem Gutachten eines Sachverständigen hervorgeht. Die beiden Todesopfer seien die Leidtragenden des Unfalls, sie hätten ihre Zukunft verloren, betont die Mutter des Getöteten.

Froh ist sie auch um die Gelegenheit, dass sie in der Verhandlung den Blick auf die Todesopfer habe lenken dürfen und darauf, wie schwer es seither für die ganze Familie sei, ohne den Sohn und seine Freundin weiterleben zu müssen. Auch der überlebende Freund ihres Sohnes habe sein Päckchen zu tragen. Ebenso wie weitere Freunde, die den Verstorbenen sehr vermissen würden, betont die Mutter.