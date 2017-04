2017-04-11 13:00:00.0

Jugend musiziert Sie spielt mit der Violine beim Bundesentscheid

Die 14-jährige Eva Maria Wagner aus Obergriesbach gewinnt Landesentscheid mit ihrer Duo-Partnerin.

Noch ganz aus dem Häuschen ist Eva Maria Wagner aus Obergriesbach. Die 14-jährige Violinistin gewann am Sonntag zusammen mit ihrer Duo-Partnerin Polina Elena Munteanu (Violine) aus Augsburg den ersten Preis beim Landesentscheid von „Jugend musiziert“ in Bad Kissingen. Beide haben sich damit für den Bundesentscheid, der Anfang Juni stattfindet, qualifiziert. Wagner war die einzige Teilnehmerin aus dem Landkreisnorden, die sich beim Regionalentscheid in Augsburg für den Landesentscheid qualifiziert hatte.

Aufgeregt wären sie beide vor dem Auftritt gewesen, erzählte die 14-Jährige im Gespräch mit den Aichacher Nachrichten. Für sie war es das erste Mal, dass sie an einem Landesentscheid teilnahm, für Polina schon das dritte Mal. Die beiden waren zwei von gut 920 Musiktalenten, die vor der Jury auftraten.

Kaum dass sie auf der Bühne waren, war auch die Nervosität verflogen, so die Obergriesbacherin. Das Duo spielte die gleichen Stücke, die sie auch schon für den Regionalwettbewerb in Augsburg im Februar einstudiert hatten. Unter anderem waren das Stücke von Haydn und dem norwegischen Komponisten Johan Halvorsen.

Die Passacaglia von Halvorsen spielte das Duo auswendig und nicht, wie die anderen Stücke, nach Notenblättern. „Damit haben wir uns wohlergefühlt“, begründet die Violinistin die Entscheidung. Bei der Jury sei das gut angekommen, war ihr Eindruck gewesen.

Wagner und Munteanu erreichten mit 24 Punkten den ersten Platz in ihrer Altersgruppe. Auch die anderen beiden Ensembles ihrer Gruppe, ein Duo und ein Trio schafften einen ersten Platz. Alle werden sich im Juni beim Bundesentscheid wiedersehen.

Nach wochenlangem, intensivem Üben der Stücke für den Wettbewerb will Eva Maria Wagner jetzt erst mal ein bisschen Abstand gewinnen. Jetzt freut sie sich darauf, dass sie mit dem bayerischen Jugendbarockorchester ganz andere Musikstücke spielen wird. Als Nächstes steht ein Auftritt mit dem schwäbischen Jugendsinfonieorchester in Marktoberdorf an. „Das ist ein totales Kontrastprogramm“, freut sich die 14-Jährige. (drx)