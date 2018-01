2018-01-30 09:20:00.0

Rotes Kreuz Sie tanzen bis in die Morgenstunden und helfen

Beim Galaball der Margerite zugunsten des BRK-Kreisverbands in Friedberg wird mit 500 Gästen ein neuer Besucherrekord erreicht. Gruppen sorgen mit Showeinlagen für Aufsehen. Von Sabine Roth

Wer die Stadthalle in Friedberg am Samstagabend zum Margeritenball betrat, war beeindruckt von dem stimmungsvollen Licht. Da machte es gleich noch mehr Spaß, sich zu der gepflegten Tanzmusik der Tom Lorenz Band zu bewegen.

Früher war das anders, erinnert sich das Ehepaar Keller aus Friedberg. Da gab es noch Papiermargeriten und Luftballons. Heute macht es die Technik möglich, wunderschöne Margeriten an die Wände zu projizieren. Einmal mussten Monika und Leonhard Keller wegen Krankheit pausieren, ansonsten waren sie auf jedem Ball, bislang 45 Mal. „Der Margeritenball ist immer toll. Heute gefällt es uns auch wieder sehr gut“, so Monika Keller. Das Ehepaar hat eine besondere Beziehung zum Roten Kreuz. Bereits mit 16 Jahren war Leonhard Keller ehrenamtlich im Einsatz, später dann hauptberuflich als Rettungsassistent. Seit zehn Jahren ist er nun im Ruhestand. Da gehört es selbstverständlich dazu, beim Margeritenball beim Auf- und Abbau mitzuhelfen.

Für ihr Engagement und ihre Balltreue bedankte sich der neue BRK-Kreisvorsitzende und Landrat Klaus Metzger ganz herzlich. Sie durften zum ersten Mal die Tanzfläche mit einem Walzer eröffnen. Metzger hob das Ehrenamt beim Roten Kreuz in seiner Begrüßung hervor. Dass hier im Wittelsbacher Land so viele Menschen für andere ihren Dienst tun, sei außerordentlich. „Ganz besonders freue ich mich darüber, dass sie alle mit ihrer Eintrittskarte die Arbeit unseres Kreisverbandes unterstützen“, sagte Metzger.

Seit 46 Jahren findet der Wohltätigkeitsball des Roten Kreuzes Aichach-Friedberg in der Stadthalle Friedberg statt. Schon letztes Jahr konnten die Veranstalter ein Plus an Besuchern verzeichnen. Heuer wurde es noch einmal mit 500 Gästen übertroffen. Organisatorin Martina Vogel sprach sogar von einem neuen Rekord.

Der Wohltätigkeitsball ist das Highlight des Friedberger Faschings. Auch dieses Jahr hat Vogel ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Aber nicht nur das. Neu waren die LED-Lichtinstallationen, die für besondere Effekte sorgten und die Besucher auf der Tanzfläche in einem wunderschönen Licht erstrahlen ließen. Die Bewirtung übernahm das Team des neuen Restaurants „Angus Club“. Sehr begehrt waren wieder die Weißwurste und die Brezen, die am späten Abend von den Helfern des Roten Kreuzes angeboten wurden. Der Erlös kam der Hilfsorganisation zu Gute.

Besonderer Höhepunkt des Balls war um Mitternacht der Auftritt der Faschingsgesellschaft aus Mering „Lach Moro“ mit ihrer diesjährigen Show „That’s Musical“, die durch weltberühmte Broadway Musicals führte. Acht Mal zogen sich die 14 Tänzerinnen blitzschnell um und verwandelten mit 112 Kostümen und ihren fetzigen Einlagen die Tanzfläche in ein wahres Feuerwerk. Seit in der Früh um 9 Uhr waren die Mädels mit ihrer Show bereits unterwegs und die beim Margeritenball war noch nicht der letzte Auftritt an diesem Abend. Sie waren sich einig: „Diesmal möchten wir unsere Auftrittsgage komplett an das Rote Kreuz spenden.“

Bei zwei weiteren Shows konnten sich die Gäste zurücklehnen und die Tanzpause vom Platz aus genießen. Zuerst ging es in die Welt des Streetdance und Hip Hop mit der jungen Gruppe der Tanzschule Da F.u.n.k. und anschließend zeigte die Stepptanzgruppe der Tanzschule Trautz & Salmen ihr Können. Mit atemberaubender Schnelligkeit verwandelten die Stepper den Rhythmus der Musik in tolle Choreografien. Eine der Tänzerinnen war das blinde Mädchen Pia, die am Stepptanz viel Freude hat und für besonderes Gänsehautfeeling sorgte. Es wirkte locker, aber auch sehr eindrucksvoll, wie sie die Schritte fast synchron mit den anderen Tänzern umsetzte. Dabei strahlte ihr Gesicht.

Trotz vieler Auftritte der engagierten Künstler blieb noch genügend Zeit zum Tanzen. Das Parkett war bis zum Schluss gegen 3 Uhr sehr gut besetzt. Verschnaufpausen gab es nur bei den Showeinlagen und natürlich an der Bar. Die Tom Lorenz Band sorgte mit ihrer Tanzmusik aus den 1960er-Jahren bis zu aktuellem Pop und Rock und Après-Skihits für beste Stimmung.

