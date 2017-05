2017-05-13 14:59:00.0

Handwerk Sie wollen sich mit Qualität gegen den Trend stemmen

Kleine Metzgereien sterben aus. Viele kaufen im Supermarkt oder verzichten ganz auf Fleisch. Warum zwei Metzgermeister dennoch den Sprung in die Selbstständigkeit wagen. Von Andreas Dengler

Der Traum von der eigenen Metzgerei wird für Jessica und Maximilian Ohnemus Wirklichkeit. Am Montag eröffnen die beiden Friedberger ihr eigenes Geschäft in Affing. Und das in Zeiten, in denen immer mehr kleine Landmetzgereien aussterben, Discounter mit Billigfleisch werben und Verbraucher auf Diät-Wurst oder gar auf Fleischverzicht komplett setzen. Wahrlich keine guten Vorzeichen für die Eröffnung einer Metzgerei. Aber genau diesen Trends wollen die beiden Metzgermeister entschlossen entgegentreten und wagen den Schritt in die Selbstständigkeit.

Mit Qualität, Frische und Regionalität wollen sie ihre künftigen Kunden überzeugen. „Wir werden eine klassische, bayerische und bodenständige Metzgerei sein“, sagt Maximilian Ohnemus. Vor allem die Bodenständigkeit sei ihm ein besonderes Anliegen. Vielerorts müssen Schnitzel, Leberkäse und Co. für Diät-Wurst, Tofu-Fleischersatz oder Rote-Bete-Würstchen weichen. So werde es aber nicht bei ihnen sein, verspricht der Metzgermeister. Überhaupt sei nicht garantiert, dass es sich bei sogenannter Diät-Wurst wirklich immer um eine bessere Alternative handle, ergänzt Jessica Ohnemus. Denn nur weil auf den Verpackungen in Großbuchstaben Schlagworte wie fettreduziert oder fettarm gedruckt werde, seien die Produkte nicht gleich gesünder. Und dass Fleisch und Wurst ein Dickmacher sei, stimme so auch nicht. Denn ein zartes Stück Fleisch oder ein paar Scheiben magerer Schinken stünden ebenso auf dem Speiseplan einer ausgewogenen Ernährung wie Obst und Gemüse.

Allein am Bierschinken wird deutlich, wie Wurst in den vergangenen Jahren als Kalorienbombe in Verruf gekommen ist. Es sei in den Leitsätzen der Fleischer genau vorgeschrieben, wie viele Schinkenwürfel mindestens in einem Bierschinken verarbeitet werden müssen. Und zwar über 50 Prozent der Wurstmasse müsse aus Schinken bestehen. Aber genau dort liege das Problem, erklärte Jessica Ohnemus. Denn werden nur die Mindestangaben beachtet, sei es unvermeidlich, dass Bierschinken zu den fettreichen Wurstsorten zähle. In ihrem handgemachten Bierschinken werden anders als in einem industriell gefertigten Massenprodukt bis zu 70 Prozent Schinkenwürfel verarbeitet. Und mit diesem Mehranteil an Schinkenstückchen werde der Bierschinken von Haus auf viel magerer als der handelsübliche Bierschinken vom Discounter.

Genau dieses Fachwissen ist es, das die gelernte Verkaufsleiterin und Metzgermeisterin auch künftig an ihre Kunden weitergeben möchte. „Wir wollen immer umfassend beraten.“ Wie gut das Ehepaar sein Metier kennt, wird an seinem beruflichen Werdegang deutlich. Beide sind vom Fach und haben einen Meisterbrief im Metzgerhandwerk. Die Leidenschaft für den Berufsstand zeichnete sich schon während der Ausbildung ab: Maximilian Ohnemus absolvierte seine Gesellenprüfung als Innungsbester der Fleischerinnung Aichach-Friedberg. Jessica Ohnemus wurde sogar für ihre Leistungen in der Abschlussprüfung auf Landesebene ausgezeichnet.

Dass die eigene Metzgerei aber viel Arbeit und weniger Freizeit bedeutet, nehmen die beiden in Kauf. Das sei eben der Preis für einen Beruf, den man wirklich mit vollem Eifer ausübe. Und die zufriedenen Gesichter derjenigen, denen die Wurst oder das marinierte Stück Fleisch geschmeckt habe, sei nach wie vor eine unglaubliche Motivation. Überhaupt sei es die Freude am Genuss und am Essen, weshalb sie ihrem Handwerk die Treue halten.

Übrigens, ganz neu ist die Selbstständigkeit für die beiden nicht, denn bereits seit zwei Jahren betreiben sie einen Partyservice. Ob Schnittchen für den Sektempfang oder Rinderzunge in Rotweinsoße für die Geburtstagsfeier – sie versuchen, jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Und das soll auch weiterhin so bleiben, denn neben dem Ladengeschäft wird auch das zweite Standbein, der Partyservice, weiter ausgebaut.

Um stets Qualität und Frische garantieren zu können, werde das Sortiment saisonal ausgerichtet sein. „Vorerst werden wir verstärkt in das Grillgeschäft einsteigen.“ Zu ihren Spezialitäten zählen dabei marinierte Steaks, Fleischspieße, Käsegriller mit Röstzwiebeln oder scharfe Jalapeños-Würstchen. Dass bis zum offiziellen Startschuss alles fertig wird und sich der knapp 20 Quadratmeter große Verkaufsraum in der Neuburger Straße füllt, ist noch viel zu tun. Ab kommenden Samstag werden auf Hochdruck Wurst- und Fleischwaren produziert. Am Montag, 15. Mai, ab 7.30 Uhr geht es dann offiziell los. Am Sonntag, 21. Mai, ist ab 10 Uhr zudem ein großes Eröffnungsfest mit Blasmusik und bayerischen Schmankerln geplant.