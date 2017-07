2017-07-22 10:30:00.0

Verkehrsquiz Sieger ist die 7a des Deutschherren-Gymnasiums

Kreisverkehrswacht gratuliert den Gewinnern aus Aichach. Sie überreicht auch Preise an die Klasse 7a der Mittelschule Dasing und die Klasse 7 der Edith-Stein-Schule Aichach.

Beim Verkehrsquiz für alle 7. Klassen aller Landkreisschulen mussten sich die Schüler mit vielerlei kniffligen Fragen auseinandersetzen. „Damit haben wir unser Ziel erreicht“, erklärte die KVW-Organisatorin Karin Holzmann, zugleich Fachberaterin für Verkehrserziehung. Auch der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, Helmut Beck, sah das so.

Die Verkehrswacht will mit dem Fragenkatalog erreichen, dass sich die Siebtklässler mit den Verhaltensweisen als Rad fahrende Verkehrsteilnehmer und auch mit den rechtlichen Vorgaben der Straßenverkehrsordnung auseinandersetzen. Weit mehr 400 Schüler sind dem Aufruf zur Teilnahme am Verkehrsquiz gefolgt, die die Unterrichtseinheiten zur Verkehrserziehung ergänzen sollte.

Urkunden und Geldgeschenke

21 Klassen hatten teilgenommen. Die drei Siegerklassen wurden zu einer Feierstunde am Gymnasium in Aichach eingeladen. Schulleiter Gerhard Haunschild begrüßte hierzu auch den Landratsstellvertreter Manfred Losinger und Schulrätin Carola Zankl vom Schulamt. Der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, Helmut Beck, und Fachberaterin Karin Holzmann zeichneten zusammen mit den Ehrengästen die drei Siegerklassen mit Urkunden und Geldpreisen aus. Als Siegerklasse beim Verkehrsquiz 2017 wurde die Klasse 7a des Deutschherren-Gymnasiums Aichach ermittelt. Die Klassensprecher Lena Schmidberger und Moritz Loder nahmen zusammen mit ihrem Verkehrslehrer Stefan Dorn die Siegerurkunde und einen Geldpreis für die Klassenkasse in Höhe von 300 Euro im Empfang. Auf Platz zwei kam die Klasse 7a der Mittelschule Dasing. Deren Klassensprecher Annika Wöfle und Saliver Ögünc freuten sich mit ihrer Lehrerin Annette Langer über die Summe von 200 Euro. Groß war die Freude auch bei der Klasse 7 der Edith-Stein-Schule in Aichach, die sich lautstark über den dritten Platz des Wettbewerbes freute. Für alle Drittplatzierten bekamen Marina Ivenz und Dennis Hummer mit ihrer Klassenleiterin Susanne Loza noch einen 100-Euro-Schein für die Klassenkasse. In der Gesamtauswertung wurden laut Kreisverkehrswacht noch Wissenslücken erkannt, sodass es das Verkehrsquiz auch weiterhin geben wird. Ziel ist es, durch eine enge Zusammenarbeit von Schule, Eltern, Polizei und Verkehrswacht Schulwegunfälle zu vermeiden. Dafür müssen alle die Verkehrsregeln kennen. (hbe)