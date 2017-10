2017-10-14 14:47:00.0

Fußball-Kreisklasse Sielenbach auf dem Vormarsch

Der erst 21-jährige Spielertrainer Lukas Meisetschläger will gegen Gebenhofen den dritten Sieg in Folge.

Wenn man in Fußballkreisen den Namen Meisetschläger erwähnt, denkt man zunächst an den Senior Franz Meisetschläger, dem Mittsechziger. Sein Sprössling Michael Meisetschläger (27 Jahre) attestiert im als Co-Trainer beim SV Ried und dessen Bruder Andreas Meisetschläger (30) stürmt in der Offensive. Der jüngste Fußballer des Meisetschläger-Clan, Lukas, ist im Sommer das Abenteuer als Spielertrainer beim TSV Sielenbach angegangen.

Abenteuer deswegen, da Lukas erst vor zwei Wochen seinen 21. Geburtstag feierte. Angesprochen auf das Engagement als so junger Spieler bereits die Verantwortung als Übungsleiter einzugehen, verrät er: „Eigentlich war Sielenbach an meinem Bruder interessiert, aber er hat mich dann ins Gespräch gebracht und ich konnte mich dort positiv vorstellen.“ Sein Konzept überzeugte die Sielenbacher Verantwortlichen. Dass dies in den ersten Wochen noch nicht so richtig umgesetzt werden konnte, war ihm allerdings klar. „Ich musste das Team erst aus dem Tief der letzten Spielrunde holen und mir auch entsprechend Respekt verschaffen.“ Aber der in der Kreisklasse weitreichend bekannte Sielenbacher Balkon hat längst registriert, dass hier etwas aufgebaut wird. Zuletzt wurden zwei Siege in Serie verbucht. „Da muss man lange zurückblicken, wann dies der Fall war“, hofft Lukas Meisetschläger auf den nächsten Sieg. „Wir müssen damit auch vernünftig umgehen und die kommenden Aufgaben nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Beim 2:1-Erfolg über den Neuling BC Aresing und zuletzt beim überraschenden 4:3-Auswärtserfolg in Dasing funktionierte die Vierer-Abwehrkette. „Da sind wir nun auf einem guten Weg und haben die richtige Ordnung gefunden.“ Eines freut den 21-Jährigen aber besonders. „Dass wir auch in der Offensive die Dinger reinmachen, wenn es darauf ankommt.“ Der Student für Sozialwissenschaft an der Universität Augsburg will aber nichts überbewerten. Sein Ziel bleibt klar: „Dass wir möglichst viele Punkte einfahren, um im Frühjahr uns keine Sorgen, um den Klassenverbleib machen zu müssen.“

Bereits die Aufgabe am Sonntag gegen den FC Gundelsdorf wird eine echte Bewährungsprobe. „Wir haben in der jetzigen Phase keinen Grund, uns zu verstecken, aber wir werden stark dagegen halten müssen, um positiv abzuschneiden.“ Sein größter Wunsch wäre nun: „Dass der Aufwärtstrend fortgesetzt wird.“ Allerdings wird er gegenüber den vergangenen beiden Spielen auf seinen Sechser Martin Lechner verzichten müssen, der in der Augsburger Arena am Sonntag arbeiten wird. Zudem droht Stürmer Christian Obeser auszufallen. „Vielleicht kann Christian aber seinen privaten Termin noch verschieben“, spekuliert Lukas Meisetschläger noch auf dessen Mitwirken. (r.r)