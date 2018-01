2018-01-19 15:29:00.0

Sitzung Sielenbach investiert in neue Baugebiete

Gemeinderat bespricht das Investitionsprogramm 2018. Offen ist noch, wer beim Sozialfamilienhaus der Bauherr sein wird. Von Gerlinde Drexler

Vor allem in Baugebiete investiert die Gemeinde Sielenbach heuer. Rund 300000 Euro sind für den Erwerb von Grundstücken und 370000 Euro für die Erschließung und Erweiterung von Reutgasse und Samweg vorgesehen. In der Sitzung am Dienstagabend besprach der Gemeinderat das geplante Investitionsprogramm und segnete es einstimmig ab. Insgesamt plant die Gemeinde Investitionen in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro.

Ein großer Brocken war im vergangenen Jahr der Anbau einer Kindergartengruppe an die Krippe in Sielenbach. Noch etwa zwei bis drei Monate werde es dauern, bis alles fertig ist, sagte Bürgermeister Martin Echter. Rund 105000 Euro steckt die Gemeinde in diesem Jahr in Restarbeiten wie die Außenanlagen oder den Aufzug.

Die Gesamtkosten für den Anbau werden bei rund 660000 Euro liegen, so der Bürgermeister. Zusätzlich zu den 170000 Euro Zuschuss bekam die Gemeinde weitere 119000 Euro als Projektförderung aus Bundesmitteln in Aussicht gestellt. Von dem Zuschuss in Höhe von insgesamt 289000 Euro sind bisher erst 75000 Euro eingegangen. Die restlichen 214000 Euro sollen in diesem Jahr kommen. Echter sagte angesichts des langen Auszahlungszeitraums: „Wenn eine Gemeinde finanziell nicht gut dasteht, bekommt sie hier Probleme.“

Dass es auch anders geht, erlebt der Bürgermeister beim Breitbandausbau. Hier komme das Fördergeld innerhalb kurzer Zeit. Rund 555000 Euro sind im Haushalt für den DSL-Breitbandausbau in Sielenbach und den Ortsteilen Schafhausen, Heilbach, Morabach, Gollenhof und Schönberg eingeplant. Die erwartete Förderung liegt bei 455000 Euro.

Weitere Themen, die die Gemeinde in diesem Jahr angehen will, sind unter anderem die Umstellung der Straßenbeleuchtung in Teilbereichen auf LED (35000 Euro), Ausbau und Sanierung der Straße von Tödtenried nach Unterschröttenlohe (150000 Euro), Sanierungsmaßnahmen an der Schule Sielenbach (120000 Euro) oder ein neues Fahrzeug für den Bauhof (60000 Euro).

Rund 18000 Euro sind in die Sanierung einer der drei Fußgängerbrücken eingeplant. Als Musterbrücke soll als erste im Frühjahr die Brücke, die von der Ortsmitte zum Sportplatz führt, saniert werden. Eine seit Sonntag gesperrte Fußgängerbrücke über die Ecknach werde der Bauhof notdürftig reparieren, teilte Zweiter Bürgermeister Franz Moser mit.

Erst noch klären will die Gemeinde, ob sie oder die Sielenbach Kommunal GmbH bei dem Projekt Sozialfamilienhaus mit acht Wohnungen der Bauherr ist. Der Bürgermeister schätzt die Baukosten auf rund 1,5 Millionen Euro. Vom Freistaat gibt es 30 Prozent Zuschuss. Nach derzeitigem Stand sei frühestens im Zeitraum von Juli bis September der Baubeginn möglich, informierte Echter den Gemeinderat.

Vertagt hat das Gremium die Entscheidung über die Überarbeitung der Festsetzungen für das Bauland- und Einheimischenmodell. Das bisherige Punktesystem, das der Gemeinde als Grundlage bei der Vergabe von Grundstücke diente, entspricht nicht dem EU-Recht. Welche Punkte bei den Vergabekriterien mit aufgenommen werden müssen, will die Gemeinde zuerst von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dasing juristisch klären lassen.

Gemeinsam mit den anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) will Sielenbach für rund 160000 Euro ein Trägerfahrzeug mit Heißwassertechnik zur Wildkrautbekämpfung kaufen. Sofern alle fünf Gemeinden mitmachen, wird die Nutzung des Gerätes pro Stunde auf etwa 85 Euro kommen. Bei einem geschätzten Jahresbedarf von 60 Stunden bedeutet das für Sielenbach Kosten in Höhe von rund 4500 Euro pro Jahr. Bisher zahlt die Gemeinde jedes Jahr knapp 6000 Euro für die Unkrautbekämpfung.

Im Sielenbacher Gemeinderat notiert

Abrechnen lassen Die Abrechnung der Nebenkosten der gemeindeeigenen Wohnungen soll künftig von einem Abrechnungsservice übernommen werden. Rund 2170 Euro kostet das pro Jahr.

Anträge behandelt Für die in der Bürgerversammlung angesprochene gefährliche Gabelung Am Weiherbach und der Ostergasse sieht die Polizei keinen Handlungsbedarf. Die Kreuzung sei übersichtlich. Die beantragten Einweisungen für Defibrillatoren werden demnächst vom Roten Kreuz und der Feuerwehr Tödtenried durchgeführt. Außerdem stellt die Gemeinde Hinweisschilder auf die Standorte der Defis auf. Eine 30-Zone wird es im Ortsteil Schafhaus nicht geben. Laut Polizei komme die nicht, teilte Bürgermeister Martin Echter dem Gemeinderat mit. An den Kosten für die geplante Toilette am Friedhof beteiligt sich die Kirche nicht. Die Gemeinde will das Thema in einer der nächsten Sitzungen aufgreifen.

Anfrage zugestimmt Der Gemeinderat stimmte der Anfrage zum Neubau eines Wohnhauses mit Garagen im Klosterweg in Sielenbach zu. Die endgültige Entscheidung liegt beim Landratsamt.

Bauanträge genehmigt Keine Einwände gab es beim Neubau von zwei Doppelhaushälften mit Garagen im Finkenweg und dem Bau eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Garagen im Drosselweg in Sielenbach. (drx)