Sielenbach Sielenbacher Freibier-Wette hängt bei uns auf Facebook alle ab

Die verlorene Wette des Sielenbacher Paters war auf Facebook unser reichweitenstärkster Artikel 2016. Auf unserer Internetseite dominierten andere Themen. Von Nicole Simüller

Aichach-Friedberg Eine Runde Freibier vom Pfarrer, damit der Burschenverein sonntags regelmäßig in die Kirche geht? Vor allem in Sielenbach fanden viele die unkonventionelle Idee von Pater Michael De Koninck gut. Andere Seelsorger dagegen sahen sie zum Teil kritisch. Auf unserer Facebook-Seite wurde der Artikel darüber im vergangenen Jahr zum Quotenhit. Knapp 25000 Menschen sahen ihn dort – er war damit unser mit Abstand reichweitenstärkster Artikel 2016 (siehe Infokasten).

Den zweiten Platz holte der kuriose Maibaum-Klau von Schönbach (Hollenbach). Erst holten sich Diebe aus Schmiechen das Stangerl. Als die fällige Brotzeit bereits ausgehandelt und der Abholtermin vereinbart war, wurden die Schmiechener selbst das Opfer von Maibaum-Dieben. Die im Landkreis einschlägig bekannten Sielenbacher Maibaumfreunde tauchten ganz frech eine halbe Stunde vor dem vereinbarten Zeitpunkt auf, gaben sich als Schönbacher aus und nahmen deren Baum unbehelligt mit. Während die Schmiechener darüber gar nicht lachen konnten, amüsierten sich bei uns auf Facebook fast 18000 Menschen über die Geschichte.

Einen schlechten Scherz dagegen erlaubten sich verschiedene Jugendliche, als sie sich am Abend beziehungsweise in der Nacht auf Allerheiligen in Aichach und Igenhausen (Hollenbach) als Horror-Clowns verkleideten und Leute erschreckten. Fast 17000 Menschen hat unser Artikel dazu auf Facebook erreicht.

Im Internet zog der AN-Sportler 2015 allen davon

Auf unserer Internetseite hatte der Sport die Nase vorn. Fast 40000 Seitenaufrufe verzeichnete unser Artikel über die AN-Sportlerwahl 2015, zu der wir Anfang vergangenen Jahres aufriefen. An zweiter Stelle steht ein schrecklicher Unfall vom 25. Januar: Bei einem Zusammenstoß auf der Staatsstraße 2035 zwischen den Pöttmeser Ortsteilen Gundelsdorf und Handzell starb ein 31-Jähriger aus dem Gemeindebereich Pöttmes. Fast 30000 Online-Leser sahen diesen Artikel. Die Ereignisse von damals haben bald ein Nachspiel: Am 6. Februar steht der mutmaßliche Unfallverursacher vor dem Schöffengericht Aichach. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hatte der heute 63-Jährige „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ überholt und war deshalb mit dem Wagen des entgegenkommenden 31-Jährigen kollidiert. Das Thema taucht noch ein weiteres Mal in den Top Ten auf: An neunter Stelle landete der Artikel mit dem Titel „Trauer in Pöttmes nach tödlichem Unfall“.

Glück und Unglück liegen auch im Internet nah beieinander

Nicht nur in der täglichen Zeitung, auch auf unserer Internetseite liegen Unglück und Glück beziehungsweise das, was manche Menschen glücklich macht, nah beieinander. Den dritten Platz unserer meistgelesen Internetartikel 2016 eroberte Saskia Atzerodt aus Kühbach. Die ehemalige Teilnehmerin der RTL-Show „The Bachelor“ war das aktuelle Playmate in der Juli-Ausgabe des Playboy und war darüber „überglücklich“, wie sie sagte.

Unter den Top Ten bei uns im Internet waren darüber hinaus ausschließlich Artikel über Vorfälle aus dem Polizeibericht oder Gerichtsprozesse. Auf unserer Facebook-Seite dagegen waren die stärksten Themen bunt gemischt: Der Überfall eines Flüchtlings auf drei Joggerinnen bei Kühbach taucht darin ebenso auf wie die Verabschiedung von Hermann Merz, dem als Ali bekannten Mitarbeiter des Aichacher Stadtbauhofs, und ein Artikel über ein Bodybuilder-Paar aus Motzenhofen (Hollenbach).