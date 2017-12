2017-12-08 11:14:00.0

Natur Silberbrünnl wird schön gemacht

Landschaftspflegeverband pflegt Helfern einer Aichacher Firma das Quellmoorgebiet im Wald zwischen Aichach und Motzenhofen. Auch die Grubetfreunde sind dort aktiv.

Das Quellmoorgebiet Silberbrünnl hat kürzlich von engagierten Helfern ausgiebige Pflege erfahren, wie der Landschaftspflegeverband berichtet. Das Gebiet liegt etwa vier Kilometer nordwestlich von Aichach in einem abgeschiedenen Waldtal südlich von Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach). Im Gegensatz zu den meisten Feuchtgebieten der Region ist es weitgehend unbeeinträchtigt und gilt als eines der wertvollsten Moorgebiete im Landkreis. 1971 hat der Landkreis das Gebiet aufgrund seiner herausragenden Besonderheit und Seltenheit zum Landschaftsschutzgebiet erklärt.

Der Landschaftspflegeverband organisiert die Pflege des Nassflächenkomplexes, der neben einem Quellmoor mehrere Feuchtwiesen und auch Tümpel umfasst, die allesamt von größeren Waldflächen umgeben sind. Durch die Flächen bahnt sich das Silberbrünnl – ein kleines Bächlein mit frischem Quellwasser – seinen Weg. Das Silberbrünnl bietet seltenen Pflanzenarten wie Sumpfherzblatt, Torf-Glanzkraut und Sonnentau geeignete Standorte. Auch seltene und gefährdete Tierarten wie der kleine Blau-pfeil, der Mädesüß-Perlmutterfalter und die Sumpfschrecke finden hier geeignete Lebensbedingungen vor.

Den nassen und nährstoffarmen Quellfluren sind zwar die passenden Standortbedingungen für seltene Tier- und Pflanzenarten zu verdanken, jedoch stellen diese Bedingungen auch einen besonderen Anspruch an die Pflege und Freihaltung der Fläche, heißt es in der Pressemitteilung. Die Quellmoorvegetation muss jährlich gemäht werden, um einer Verschilfung, Verbuschung oder Nährstoffanreicherung vorzubeugen.

Wo möglich, geschieht das bodenschonend mit handgeführten Motormähern mit Messerbalkenmähwerk und leichten Traktoren mit spezieller Bereifung. In den nicht befahrbaren Bereichen ist viel Handarbeit zu leisten. Hier kamen engagierte Mitarbeiter der AFSR Aichach GmbH mit Schubkarre und Rechen bewaffnet zu Hilfe. Mit viel Elan haben sie das Mähgut, das zuvor von Landwirten abgemäht wurde, zusammengerecht und mit dem Schubkarren aus der Fläche zum Abtransport auf einen Hänger verladen.

Vor Ort waren auch ortsansässige Landwirte der Schmidgall GbR und Angela Rieblinger vom Landschaftspflegeverband, die als Kenner der Fläche den Helfern seltene Pflanzen wie Orchideen auf der Fläche zeigen konnten oder auch gerne die Helfer mitgenommen haben, wenn der Schlepper versetzt wurde. Den Mitarbeitern der AFSR Aichach GmbH gefiel es, dass sie durch ihre Arbeit den Naturschutz unterstützen konnten und nebenbei auch noch so ein besonderes Naturjuwel des Landkreises kennenlernen konnten. Die letzten schönen Sonnentage waren somit gut genutzt und am Schluss gab es noch eine Brotzeit zur Stärkung.

Die Mitarbeiter der AFSR Aichach GmbH, die Teil des amerikanischen Konzerns Arconic (vormals Alcoa) ist, unterstützen ehrenamtlich seit vielen Jahren auch den Landschaftspflegeverband durch aktive Mithilfe auf den Pflegeflächen, was wiederum mit Geldspenden der Arconic-Foundation verbunden ist.

Zudem wurde eine Teilfläche des Silberbrünnls diesen Herbst wieder von den Grubetfreunden Aichach gepflegt. Der Verein pflegt als Besitzer eines Flurstückes im Silberbrünnl das wertvolle Hangquellmoor jährlich in Handarbeit und in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband. (AN)

Kontakt Wer bei Biotoppflegeaktionen des Landschaftspflegeverbandes Aichach-Friedberg mithelfen möchten, kann sich per E-Mail unter info@lpv-aichach-friedberg.de melden.

Landschaftspflegeverband und Grubetfreunde

Landschaftspflegeverband Aufgabe des Landschaftspflegeverbands ist es ökologisch wertvolle Flächen im Landkreis Aichach-Friedberg zu erhalten, neu zu schaffen, um dadurch eine möglichst vielfältige Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und zu fördern. Die Flächen sind oftmals schwierig zu pflegen, da diese besonders nass oder trocken und steil sind. Diese extremen Standorte sind oftmals für die heutige Landwirtschaft nicht mehr rentabel, aber bergen seltene Tier- und Pflanzenarten. Um diese Lebensräume in ihrer Artenvielfalt zu erhalten, führt der Landschaftspflegeverband in Zusammenarbeit mit Landwirten die Mahd von Wiesen und Entbuschungsmaßnahmen durch. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lpv-aichach-friedberg.de.

Grubetfreunde Aichach Der Verein widmet sich in vielen Fachgruppen vielseitigen Interessen, wie Wandern, Radfahren, Wintersport, Heimatkunde, Natur und Umwelt. Ihr Vereinshaus am Grubet, das mit Informations-Pavillion zum Walderlebnispfad sowie Spielplatz und Lehrbienenstand einen beliebten Treffpunkt für Wanderer und Erholungsuchende bildet, liegt etwa eine Fußstunde vom Silberbrünnl entfernt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.grubetfreunde.de. (AN)