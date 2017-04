2017-04-21 09:03:00.0

Aindling Sinnesgarten soll bei Senioren Erinnerungen wecken

Am Aindlinger Awo-Heim wird der Garten so umgestaltet, dass demente Bewohner ihr Gedächtnis trainieren und beleben können. Auch Tiere könnten dort einziehen. Von Sofia Brandmayr und Evelin Grauer

Mit Gerüchen, Geräuschen und gerade Musik lassen sich oft Erinnerungen an frühere Zeiten wieder wachrufen. Vor allem Demenzkranken können diese Anstöße helfen, ihr Gedächtnis zu beleben und zu trainieren. Vor diesem Hintergrund entsteht im Awo-Heim in Aindling derzeit ein ganz besonderes Projekt. Der Garten der Einrichtung wird in einen Sinnesgarten umgewandelt. Dazu fand jetzt der Spatenstich statt.

Heike Frey ist seit September 2015 Leiterin des Aindlinger Awo-Heims. Bei einer Befragung wollte sie von den Mitarbeitern wissen, was sie sich als Höhepunkt für sich und die Bewohner der Einrichtung wünschen. Eine der meist genannten Antworten lautete: dass der schöne idyllische Garten um das Gebäude genutzt werden kann. Das war bislang vor allem deshalb schwierig, weil die Wege uneben waren und von den Wurzeln der großen Bäume durchzogen wurden. Für Rollstuhlfahrer und Nutzer von Rollatoren war der Garten daher nicht befahrbar. Doch gerade die Baumkronen bieten im Sommer den erforderlichen Schatten vor großer Hitze. Hinzu kommt, dass die Pflegeeinrichtung direkt an einer Straßenkreuzung liegt und gerade demente Bewohner eher einer Selbst- oder Fremdgefährdung unterliegen.

Um die gewünschte Umgestaltung des Gartens finanzieren zu können, hat sich Frey bei einer Ausschreibung der Glücksspirale für derartige Projekte beworben. Im Oktober 2016 erhielt das Heim die Zusage. Danach wurden drei Angebote von Firmen eingeholt. Den Zuschlag erhielt die Firma Milzarek aus Kissing. Für die Neugestaltung bekommt das Haus einen Zuschuss von fast 20500 Euro bei Gesamtkosten von knapp 32000 Euro.

Am 30. Juni muss der Garten fertig sein

Je nach Witterung will die beauftragte Firma den neuen Garten in drei bis vier Wochen erstellen. Spätestens am 30. Juni muss er fertig sein, um die Förderung zu erhalten. Der Sinnesgarten ist nicht für die Öffentlichkeit, sondern für die derzeit 40 Bewohner und deren Angehörigen gedacht. Die Bewohner sollen den Garten allein, mit Besuchern oder den Mitarbeitern nutzen. Knapp 50 Beschäftigte sind laut Frey im Aindlinger Heim tätig, auch in Teilzeit. Bisher stand den Senioren nur eine kleine Terrasse im Außenbereich zur Verfügung. Zukünftig sollen sie auf einem asphaltierten Weg in Form einer verschlungenen Acht spazieren können.

Entlang des Weges sind zahlreiche Sitzgelegenheiten geplant. Da ein Großteil der Heimbewohner dement ist, sollen viele der Angebote zwar diese Personengruppe ansprechen, aber generell für alle Bewohner attraktiv sein. Vorgesehen sind Hochbeete, Klangschalen, Glockenspiele und später auch Erfrischungsmöglichkeiten mit Wasser, eventuell für kühlende Fußbäder. Auch Tiere, die nicht sowieso schon in der Natur vorkommen, könnten einmal in den Garten einziehen. Frey könnte sich beispielsweise Hasen vorstellen. Der Sinnesgarten soll nach und nach weiterentwickelt werden.

Ziel ist es, dass die Senioren dort zu Ruhe und Ausgeglichenheit finden, aber auch spielerisch aktiv werden, etwa indem sie an Klangspielen musizieren. Erinnerungen an früher Erlebtes könnte auch der Kräutergeruch in den Hochbeeten wachrufen. Erlebnisse, Farben und Formen helfen den Demenzkranken oft, ihr Gedächtnis wiederzufinden und kurze Momente des Glücks zu erleben. Der Sinnengarten des Awo-Heims will neben der Verbesserung der Motorik auch die Kreativität der Senioren anregen und deren Selbstvertrauen stärken.

Wie mehrfach berichtet, entsteht neben dem Awo-Heim auch der Aindlinger Generationenpark mit Bewegungsgeräten für alle Bürger. Da das Gelände am Hang liegt, wird der Park aber nicht durchgängig barrierefrei sein.