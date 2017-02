2017-02-03 17:01:00.0

Bürgerversammlung So engagiert sind die Todtenweiser

Gemeindechef Konrad Carl ist sehr zufrieden - mit dem ehrenamtlichen Engagement und dem Besuch im Golling-Saal

Todtenweis Das ist heutzutage bemerkenswert: Weit über 100 Menschen wollten am Mittwoch wissen, wie es um die Gemeinde Todtenweis bestellt ist. Der gute Besuch der Bürgerversammlung freute Bürgermeister Konrad Carl „wahnsinnig“, wie er sagte. Er sprach erst allgemeine Themen an, kumpelhaft, als würde er am Stammtisch reden: „Da haben wir Probleme mit freilaufenden Hunden, sogar im Friedhof sind Verunreinigungen.“ Ebenso kritisierte er moderat die illegale Entsorgung von Gartenabfällen im Wald und von Bauschutt.

Lange Zeit referierte Carl über die Erfolge ehrenamtlichen Engagements. Die Feuerwehrler hätten viel geleistet, um die Bauarbeiten in ihrem neuen Haus voranzubringen. Den vorher bezahlten, nun ehrenamtlich tätigen Archivar der Gemeinde, Franz Riß, zeichnete der Bürgermeister mit der Gemeindemedaille aus. Dritte Bürgermeisterin Petra Wackerl managt mit ihrem Team das Projekt „Marktplatz der Generationen“.

ANZEIGE

Dort wird es etwa heuer den Versuch geben, die Eltern-Kind-Gruppe mit Senioren zusammenzubringen. „So hat das alles den Namen Marktplatz der Generationen verdient“, fand Konrad Carl. Petra Wackerl berichtete, dass allein im zurückliegenden Jahr 277 (insgesamt 464) Touren mit dem Fahrdienst erfolgt sind. „Acht Frauen schieben dafür Telefondienst und mittlerweile stehen 14 Fahrer zur Verfügung“, berichtete Wackerl. Sechs junge Frauen ließen sich zu Babysittern ausbilden, junge Männer erledigen über die Taschengeldbörse Arbeiten in Haus und Garten.

42000 Euro hat Todtenweis im Kindergarten investiert, damit dort eine dritte Gruppe untergebracht werden kann. Dort werden nun 50 Kindergartenkinder, zwölf Krippen- und 20 Hortkinder betreut. 15 Ehrenamtliche engagieren sich in drei Arbeitskreisen, um ein Gemeindeentwicklungskonzept zu erstellen. Laut Bürgermeister befasst sich einer mit den Themen „Dorfmitte und Wohnen, Energie und Gewerbe“, ein zweiter mit „Soziales“ und ein Dritter mit „Landschaft und Kultur“.

Natürlich konnten auch die Bürger ihre Anliegen ansprechen. Hans Schübel wollte wissen, was Todtenweis unternehme, damit unbebaute Grundstücke nicht überwuchern oder Bäume Gehwege aufreißen. Carl erklärte, dass die Eigentümer angeschrieben werden. Wird die Verkehrssicherung vernachlässigt, springt die Gemeinde kostenpflichtig ein.

Ulrich Siegmund wollte wissen, ob die Gemeinde das Kasimir-Haus gekauft habe. Laut Carl hat man es mit einem langfristigen Mitvertrag gesichert.

Karl Jakob regte an, im Friedhof den Weg nördlich der Kirche zu pflastern. Weil dort noch alte Gräber liegen, sei ein breiterer Weg nicht möglich, lautete die Auskunft.

Johann Baumeister regte an, die Friedhofsmauer zu sanieren. Das ist auch nötig, berichtete Carl von einer statischen Begutachtung.

Monika Haas wollte wissen, ob es in Todtenweis bald wieder Baugrundstücke zu erwerben gebe. Oft scheitere das am Grunderwerb und die Behörden bevorzugen die Innenverdichtung, so Carl.

Karl Jakob fragte: „Stimmt es, dass sich bei den Stellplätzen am neuen Feuerwehrhaus was geändert hat?“ Der Bürgermeister bestätigte, dass es aus Gründen der Verkehrssicherheit keine schräg angeordneten Parkplätze mehr geben soll. Ein Jugendlicher wollte wissen, ob bald ein Supermarkt komme. Aber da gibt es „keine Aussicht.“ Ein weiterer Zuhörer aus der Jugend wollte wissen, ob es denn genügend Anfragen nach Gewerbeflächen gebe. Es sind „genügend, wir wollen das aber vernünftig angehen“, so Carl.

Bernhard Riß wollte wissen, wie es mit der Unterbringung der Durach-Saisonarbeiter aussehe. Er bemängelte, dass diese auf dem Weg zu ihrem Quartier auf Straße laufen müssten. Carl betonte: „ Nächste Woche haben wir einen Termin. Da muss dringend gehandelt werden.“