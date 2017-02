2017-02-03 13:15:00.0

Soziales So kommen Senioren ins Internet

Frauenbund bietet einen Besuchsdienst an, damit Menschen über 70 die Neuen Medien kennen lernen können

Aichach-Friedberg „Voll im Leben – Bleiben Sie im Kontakt durch’s Internet“ – unter diesem Motto bietet der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) des Diözesanverbandes Augsburg einen neuen Besuchsdienst für Senioren an. Das Projekt bietet Menschen ab 70 Jahren im Raum Aichach/Inchenhofen die Möglichkeit, das Internet kennenzulernen. mit dem Besuchsdienst richtet sich der KDFB an Senioren, die nicht mehr so mobil sind und noch nie die Neuen Medien genutzt haben.

Eine speziell ausgebildete Social- Mediabegleiterin besucht die Senioren zu Hause und zeigt ihnen – auf die persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet – wie sie möglichst einfach mit ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone umgehen. So lernen sie unter gründlicher Anleitung, wie sie den Enkeln eine Nachricht schicken können oder wie die Enkel ihnen Bilder zukommen lassen oder wie sie einen Lieferdienst anfordern können. Die Senioren sind ein Stück weit unabhängiger und gleichzeitig wieder mehr in Kontakt mit anderen.

Der Flyer mit den Informationen kann bei der Geschäftsstelle des des Frauenbundes angefordert werden: KDFB Diözesanverband Augsburg, Kitzenmarkt 20/22 in 86150 Augsburg.(AN) »Kommentar

Informationen gibt im Internet unter der Sdresse www.frauenbund-augsburg.de oder unter der Telefonnummer 0821/31663446 (vormittags), per E-Mail an frauenbund.referentinnen@bistumaugsburg. de.