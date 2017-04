2017-04-16 11:57:00.0

Aichach Sonderausstellung im Stadtmuseum endet am Ostermontag

„Ene, meine, muh!“ lautet der Titel der aktuellen Sonderausstellung im Aichacher Stadtmuseum. Sie geht am Montag zu Ende.

Nur noch bis Ostermontag, 17. April, ist die Sonderausstellung des Aichacher Stadtmuseums mit dem Titel „Ene, mene, muh! Kinderspiel in schwerer Zeit“ zu sehen. Sie widmet sich vor allem den Spielmöglichkeiten und dem Spielzeug der Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg. In den vergangenen vier Monaten sahen nach Angaben des Museums zahlreiche Besucher die Sonderausstellung, darunter viele Kindergartengruppen und Schulklassen. Kuratiert wurde die Ausstellung von Hermann Plöckl aus Aichach. (AN)

Öffnungszeiten: Die Sonderausstellung ist noch am Ostersonntag und Ostermontag jeweils 14-17 Uhr geöffnet.