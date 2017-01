2017-01-02 05:30:00.0

Aichach Sorgenvolle Töne beim Neujahrsempfang der Stadt

Aichachs Rathauschef zeigt sich negativ beeindruckt von vielen unerfreulichen Ereignissen 2016 und schlägt daher im Pfarrzentrum sorgenvolle Töne an Von Johann Eibl

Aichach Am ersten Tag des Jahres spielt für Klaus Habermann das Geschehen vor Ort eher eine untergeordnete Rolle. Beim Neujahrsempfang der Stadt Aichach – am Sonntag war es bereits die 19. Auflage im Pfarrzentrum St. Michael – widmet sich der Bürgermeister in seiner Ansprache eher dem Geschehen in der großen weiten Welt. Das tat er bislang ausgesprochen humorvoll und bisweilen witzig.

Am Sonntag bevorzugte der Kommunalpolitiker jedoch andere Töne; er ging ausführlich auf das Geschehen im Jahr 2016 ein und sprach wiederholt davon, dass ihm einige Entwicklungen durchaus Sorgen machen.

ANZEIGE

Als „furchtbar und rational nicht mehr nachvollziehbar“ stufte Habermann Naturkatastrophen, Krieg, Terror sowie die Anschläge auf den Weihnachtsmarkt in Berlin und wenige Stunden vor Beginn des Empfangs in Istanbul ein: „Wir leben vermeintlich auf der (noch) sicheren Erdhalbkugel, aber diese Sicherheit scheint trügerisch.“

Wie gewohnt bei dieser Gelegenheit fand Klaus Habermann deutliche Worte. So nannte er den designierten US-Präsidenten Donald Trump einen „politisch inkompetenten, notorischen Lügner, der viel Macht hat und enormen Schaden anrichten kann“. Auch das Geschehen in der Türkei verfolgt der Aichacher Bürgermeister mit einem flauen Gefühl: „Was hat dieser Despot Erdogan nur aus diesem schönen Land gemacht?“

Auch die sogenannten sozialen Medien streifte Klaus Habermann: „Fehlinformation und Desorientierung scheint wieder salonfähig.“ Er fand deutliche Worte und sprach ferner von respektlosen, intellektuell minderbemittelten Geisterfahrern. Dem Redner war durchaus bewusst, dass er diesmal wenig Zuversicht ausstrahlte: „Aber so ein gewisser Grundpessimismus ist nun einfach nicht wegzudiskutieren. Ohne Humor keine Hoffnung, und die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt.“

Für die Stadt Aichach sei das Jahr 2016 positiv verlaufen, versicherte Habermann allerdings im Gegenzug. Als aktuelles Argument für diese Aussage führte er den jüngsten Verkauf von 5,8 Hektar Fläche im interkommunalen Gewerbegebiet an. Damit könne man mindestens 200 Arbeitsplätze schaffen. Im neuen Jahr steht wieder die Gewerbeschau Wila an, außerdem hofft die Stadt auf den Zuschlag zur Landesausstellung 2020. Wie berichtet, hat sich der Landkreis zusammen mit Aichach, Friedberg und Scheyern beworben. Habermann: „Wir sind da guter Hoffnung.“

In seinem Grußwort rief Landrat Klaus Metzger dazu auf, die anstehenden Aufgaben gemeinsam in Angriff zu nehmen. Er sagte, wegen der finanziellen Probleme der Kliniken an der Paar solle man diese nicht zu einem Patienten erklären. Er ging auch auf den Einsatz von Helfern aus dem Landkreis Aichach-Friedberg bei der Entschärfung der Fliegerbombe in Augsburg am ersten Weihnachtsfeiertag ein: „Das ist das, warum eine Gesellschaft funktioniert.“

Für die Unterstützung durch die Stadt bei der Anschaffung neuer Glocken für die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt bedankte sich Stadtpfarrer Herbert Gugler. Nun gehe man daran, das Pfarrhaus und die Stadtpfarrkirche im Inneren zu renovieren. Der evangelische Pfarrer Winfried Stahl betonte: „In der Stille liegt die Kraft.“ Er kritisierte kranke Zerrbilder und Harakiribomber.

Die Gruppe „Swing tanzen verboten“ sorgte für den musikalischen Rahmen. Barbara Frühwald, Ute Legner, Andrea Rother, Josef Holzhauser, Uli Fiedler und Walter Bittner waren aus Augsburg gekommen. Mit Arnold Fritscher griff am Piano ein Aichacher in die Tasten. Nach dem offiziellen Teil wartete auf die Festgäste im Pfarrzentrum wie üblich ein Buffet.

Beim Aichacher Neujahrsempfang wurde Hans Burgmair aus dem Stadtteil Ecknach für sein jahrzehntelanges Engagement in der Pfarrei und bei der Freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet (eigener Artikel).