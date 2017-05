2017-05-04 17:13:00.0

Adelzhausen/Dasing Spanngurt hält Motorhaube: Unfallwagen auf der A8 gestoppt

Die Motorhaube und der Schalldämpfer des Wagens ließen sich nur noch mit Spanngurten festhalten. Blinker und Scheinwerfer waren ebenfalls kaputt.

Mit einem Unfallauto war am Mittwochabend ein 20-Jähriger auf der Autobahn A8 in Richtung München unterwegs gewesen. Andere Fahrer meldeten das augenscheinlich nicht verkehrssichere Auto. Wie die Polizei berichtet, hatte die Polizei das Auto bei Dasing entdeckt und hielt den jungen Mann in seinem lädierten Wagen an der Anschlussstelle Adelzhausen an. Er gab an, dass er am gleichen Tag einen Unfall in Frankfurt hatte. Um dennoch fahren zu können, legte er einen Spanngurt über die Motorhaube, um diese zusammenzuhalten. Den Endschalldämpfer fixierte er mit einem weiteren Spanngurt. Blinker und Scheinwerfer waren ebenfalls kaputt. Der Mann durfte mit dem Wagen nicht weiterfahren. Er musste ihn abschleppen lassen. (jasa)