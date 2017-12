2017-12-08 16:40:00.0

Einweihung Spielen, Tanzen und Lachen zur Vorbereitung

In der neuen Maxigruppe in Inchenhofen lernen Kleinstkinder die erste behutsame Trennung von den Eltern.

Die Maxigruppe in Inchenhofen hat jetzt Einweihung gefeiert. Seit Kurzem haben zwölf Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren in der neu gegründeten Maxigruppe die Möglichkeit, soziale Kontakte in einer Kleingruppe zu knüpfen und sich in einer behutsamen ersten Trennung von Mama oder Papa zu üben.

Durch Rituale und einen strukturierten Tagesablauf vermitteln Leiterin Elisabeth Moser und die Betreuerin Melanie Schmidt den Kindern Sicherheit und Geborgenheit. Die Gruppe selbst fühlt sich auch in ihrem Zuhause in den Räumen der Schule sehr willkommen und freut sich über die gute Zusammenarbeit, wofür sich Elisabeth Moser bei Schulleiterin Ursula Kaiser bedankte. Die Großen schauen in der Pause neugierig durch die Fenster herein und die Kleinen haben jetzt eine Bank bekommen, damit sie den Schulkindern im Garten zuschauen können.

Dank der Geld- und Sachspenden von Firmen, Frauenbundgruppe und Privatpersonen können die Kinder einen gemütlich und fantasievoll ausgestatteten Gruppenraum, funktionale Sanitäranlagen und einen praktischen Garderobenbereich nutzen. Während die unter Dreijährigen an zwei Vormittagen in der Woche jeweils drei Stunden basteln, spielen, tanzen, essen und lachen, werden sie zu selbstständigem und selbstbewusstem Handeln im freien Spiel ermutigt und auf diese Weise behutsam auf die Zeit im Kindergarten vorbereitet. Neben der Förderung von grobmotorischen Fähigkeiten durch Bewegungs- und Tanzspiele bekommen die Maxikinder von ihren Erzieherinnen auch ein Gespür für Rhythmus durch Verse, Lieder und Klatschspiele vermittelt.

Die Maxigruppe bietet sich daher als Alternative zur Krippe für jene Mädchen und Buben an, die in ihrer Entwicklung bereits den Kontakt zu anderen suchen und mehr Abwechslung wollen, deren Eltern aber noch keine längerfristige Betreuung wünschen.

Dankbar ist Elisabeth Moser auch für die gute Zusammenarbeit mit dem Kinderhausteam, das sie jederzeit mit der Ausleihe von Spiel- und Lernmaterial unterstützt. Nach etwa acht Wochen Betrieb ist nun auch die Eingewöhnungsphase der Kinder so gut wie abgeschlossen und in der Gruppe kehrt der Alltag ein. Bei der offiziellen Einweihungsfeier segnete nun Dekan Gast auch die Räume der Einrichtung und wünschte der Maxigruppe eine erfolgreiche Arbeit. (cmo)