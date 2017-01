2017-01-19 13:32:00.0

Gemeinderat Sporthalle: Affinger Räte wieder zufrieden

Vertreter des Landratsamtes können Irritationen im Rat ausräumen. Die Mehrkosten sind geklärt, der Bau liegt im Zeitplan und finanziell gibt es eine gute Nachricht Von Carmen Jung

Affing Die Affinger Gemeinderäte sind mit dem Landkreis wieder im Reinen. Das ist die Bilanz eines Besuchs aus dem Blauen Palais in Aichach am Dienstag im Affinger Kommunalparlament. Die Vertreter des Landratsamtes brachten im Zusammenhang mit dem Bau der Sporthalle an der Realschule in Bergen eine gute Nachricht mit und obendrein die Zusage, dass die Räte künftig vierteljährlich aus erster Hand informiert werden.

Irritiert hatte der Gemeinderat im November auf Zeitungsberichte reagiert, wonach 220000 Euro Mehrkosten beim Bau der Sporthalle, die Landkreis und Gemeinde bekanntlich gemeinsam stemmen, entstanden sind. Die Räte ärgerten sich nicht nur über die Kostenmehrung, sondern vor allem über die Tatsache, dass sie davon aus der Zeitung erfahren hatten (wir berichteten).

Das soll es künftig nicht mehr geben. Sonja Nemetz, Leiterin Kommunales Bauwesen am Landratsamt, kündigte am Dienstag schon im zweiten Satz die künftig regelmäßige Information des Gemeinderates an. Rainer Hurler, der das Hochbauamt im Landratsamt leitet, erläuterte, dass sich das Thema Mehrkosten inzwischen relativiert hat. Denn: Der Zuschuss erhöht sich um rund 400000 Euro. Anstelle des niedrig kalkulierten Fördersatzes von 43 Prozent gibt es den Höchstsatz von 50 Prozent. Unter dem Strich reduzieren sich damit die Kosten für Affing um 83000 Euro.

Joseph Engelschalk wollte genau wissen, wie sich die Kosten so „explosionsartig“ erhöhen konnten. Ein Problem beschrieb Hurler so: „Es hat sich bei den Architekten ein Rechenfehler ergeben.“ Zudem fiel die Ausschreibung laut Nemetz in eine „denkbar ungünstige“ Zeit. So ging etwa für die Fassade nur ein Angebot ein. Die Baumeisterarbeiten lagen bei 128000, die Fassadenarbeiten bei rund 80000 Euro über der Kalkulation. Andere Vergaben hingegen lieferten günstigere Resultate. Deshalb kalkuliert der Kreis unter dem Strich mit 160000 Euro Mehrkosten in diesem Jahr. Verrechnet mit dem höheren Zuschuss, reduzieren sich die Gesamtkosten der Halle um 247000 Euro. An diesem Bild soll sich nicht mehr viel ändern. Da ist man beim Landkreis zuversichtlich. Auch deshalb, weil nur noch drei Prozent der Bauleistungen vergeben werden müssen. Man könne ruhig schlafen, versicherte Hurler.

Der Bau liegt im Plan. Verzögerungen durch die ungünstige Witterung im vergangenen Frühjahr sind längst wettgemacht. Der Rohbau ist fertig, das Gebäude dicht, jetzt läuft der Ausbau. Die neue Heizung mit Pellets und Gasbrennwert versorgt bereits das gesamte Schulzentrum. Im August soll die Sporthalle fertig sein und zum Schuljahresbeginn übergeben werden.

Auf Nachfrage von Georg Brandmeier erklärte Hurler, dass die alte Turnhalle doch nicht wie geplant schon in den Pfingstferien abgerissen werde. Sie werde wegen der Prüfungen von der Schule noch gebraucht. Die Halle kommt voraussichtlich erst in den Sommerferien weg. Danach können die Außenanlagen fertiggestellt werden.

Im besten Einvernehmen wurde der Tagesordnungspunkt beendet. Bürgermeister Markus Winklhofer hatte zuvor bekräftigt, dass der regelmäßige Informationsaustausch ein „guter Vorschlag“ sei.