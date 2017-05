2017-05-19 08:57:00.0

Obergriesbach Sportverein Obergriesbach verteilt Aufgaben neu: Vorsitzender bleibt

Bei der Generalversammlung beim SV Obergriesbach wurde neu gewählt. Künftig werden die Aufgaben im Vorstand anders verteilt.

Ursprünglich wollte der Vorsitzende des SV Obergriesbach (SVO) nicht mehr kandidieren. Doch dann erklärte er sich bei einer angepassten Aufgabenverteilung, die ihn in seinem Amt entlastet, doch noch einmal bereit, für zwei Jahre an der Spitze des Vereins zur Verfügung zu stehen.

Bei der Generalversammlung standen neben Berichten des Vorsitzenden, des Schriftführers und des Kassiers auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Asam hatte davor erklärt: „Was der Einzelne nicht vermag, können viele gemeinsam bewegen.“ Nur wenn Idealismus großgeschrieben werde, könne es gelingen, in einem immer schwierigeren Umfeld für das Ehrenamt weiter Unterstützer zu gewinnen.

Mit fast unverändertem Vorstand in die nächsten zwei Jahre

Bis auf einen Wechsel im Amt des Zweiten Schriftführers (Christoph Lotter für Sebastian Tögel) geht der SVO mit einem unveränderten Vorstand in die nächsten zwei Jahre.

Vereinsvorsitzender Stefan Asam hatte zuvor den 34 Mitgliedern berichtet, dass der Verein auf einem guten Fundament stehe. Asam machte das auch daran fest, dass der SVO mit nunmehr 367 Mitgliedern weiterhin der größte Verein im Ort sei und einen wichtigen Beitrag im kommunalen Leben leiste.

Herausragendes Ereignis im vergangenen Jahr sei das 90. Vereinsjubiläum gewesen, das überwiegend von der jungen Garde des Vereins geplant und durchgeführt wurde. Stolz zeigte sich Asam ob der Vielzahl an Helfern, die vor, während und nach dem Jubiläum zum Gelingen beigetragen hatten. Hier habe sich einmal mehr der gute Zusammenhalt im Verein gezeigt.

SV Obergriesbach lebt Inklusion

Bei der Nacht der Elfer, die zum zweiten Mal unter der Regie von Thomas Kugler abgehalten wurde, habe nicht nur der Sport im Vordergrund gestanden, auch eine soziale Einrichtung sei Mitgewinner. Je verwandeltem Elfmeter ging eine Spende an die heilpädagogische Tagesstätte und die Kita in Obergriesbach. Dass der SVO auch Inklusion lebt, habe die tolle und einfühlsame Aufnahme einer Mannschaft der „Lebenshilfe Aichach“ beim Elfmeterturnier gezeigt. Sportlich siegte am Ende der FC Zahling, den Gewinn des Kreativpreises für das originellste Outfit sicherte sich aber die Mannschaft der Lebenshilfe. (AN)