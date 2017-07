2017-07-25 07:06:00.0

Integration Sprachpaten helfen Flüchtlingskindern im Wittelsbacher Land

An drei Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg läuft das Projekt bereits mit Erfolg. Es soll weiter geführt werden, notfalls auch ohne Förderung Von Christian Lichtenstern

Das Ehrenamtsprojekt läuft derzeit schon an der Ludwig-Steub-Grundschule und seit September an der Geschwister-Scholl-Mittelschule (beide Aichach) und der Mittelschule in Friedberg. Und es läuft ganz gut, wie Sachgebietsleiterin Friederike Gerlach und Stefanie Siegling, Leiterin der Freiwilligenagentur, vor Kurzem im Kreisentwicklungsausschuss berichteten. Hier musste Landrat Klaus Metzger aber gleich korrigierend eingreifen. Das Sprachpaten-Projekt für Flüchtlingskinder laufe nicht nur gut, sondern „sehr erfolgreich und ganz ausgezeichnet“. Und immer mehr Schulen im Wittelsbacher Land heben den Finger – sie möchten auch, dass Sprachpaten ihre Kinder unterstützen.

Für den Landrat und für die Kreisräte war es deshalb auch keine Frage, dass dieses Projekt im nächsten Jahr weitergehen muss. Auch wenn die Zuschussfrage durch den Freistaat noch nicht geklärt ist. Der Ausschuss hat dem Kreistag deshalb einstimmig empfohlen, vorsorglich 25000 Euro in den Haushalt einzustellen. Damit können die Paten auf alle Fälle über das nächste Frühjahr hinaus für ein Jahr weitermachen, auch wenn die Frage der Förderung durch die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen bis dahin noch nicht geklärt ist. Seit März bis Ende Februar nächsten Jahres fließen 20000 Euro aus Landesmitteln für Personalkosten (Koordination durch den Kreisjugendring mit derzeit zwölf Wochenstunden) und Sachausgaben (sogenannte Sprachboxen, Öffentlichkeitsarbeit) und Fahrtkosten. Die weitere Förderung sei offen, die Kreisverwaltung wolle sich aber auf alle Fälle darum weiter bemühen, hieß es in der Sitzung. Das Konzept des Projekts ist ziemlich eingängig: Ein Sprachpate kümmert sich um ein Flüchtlingskind in einer Stunde Deutsch-Unterricht pro Woche. Dass das Erlernen der deutschen Sprache der Schlüssel zu einer gelungenen Integration der Menschen ist, steht außer Frage. Die Ehrenamtlichen bringen den Kindern – meist während der regulären Schulzeit – in dieser Stunde die deutsche Alltagssprache näher. Das ist also kein klassischer Unterricht. Den Kindern soll vor allem Spaß und Freude am Spracherwerb vermittelt werden.

Im Organisations-Boot sitzt neben der Freiwilligenagentur und dem Kreisjugendring auch das Schulamt. Im Mai starteten 20 Sprachpaten an der Ludwig-Steub-Grundschule. Im neuen Schuljahr folgten 20 Paten an der Mittelschule in Aichach und weitere 15 in Friedberg. Der Bedarf sei aber noch größer, berichtete Stefanie Siegling in der Sitzung. Es gebe aber auch viele interessierte Freiwilligen, die als Sprachpaten Kindern helfen möchten. Die ursprüngliche Beschränkung auf Schulen in den beiden Städten ist überholt. Denn mittlerweile haben auch die Grundschulen aus Eurasburg, Adelzhausen, Inchenhofen und Ecknach ihr Interesse und Bedarf gemeldet. Auch das Alter der „Paten-Kinder“ ist keine Grenze. Man denke über eine Ausweitung des Projekts auf die Berufsschule nach, berichtete Landrat Metzger in der Sitzung. Einfach deshalb, weil es so gut laufe.

Durch die individuelle und intensive Betreuung bauen die Kinder eine persönliche Beziehung zum Paten auf. Sie würden schneller lernen, hätten mehr Erfolgserlebnisse, und die Integration in die Klasse gelinge besser, zählten Gerlach und Siegling auf. Bei der Weiterführung und Ausdehnung des Projekts sollen jetzt auch verstärkt Freiwillige mit Migrationshintergrund als Sprachpaten gewonnen werden. Geplant ist auch ein Begegnungsfest: Die Paten und die Eltern der Kinder sollen sich dabei kennenlernen.