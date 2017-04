2017-04-18 15:11:00.0

Polizei Spritztour mit Schrottauto bei Schrobenhausen

Polizeistreife stoppt sieben junge Leute in Kleinwagen. Die Motorhaube fehlt, Scheiben sind eingeschlagen und das Auto ist weder zugelassen noch versichert.

Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstag gegen 23.30 Uhr im Schrobenhausener Ortsteil Ried einen Opel Corsa. Gründe dafür gab es mehrere: So waren am Fahrzeug starke Beschädigungen erkennbar, die Motorhaube fehlte und mehrere Scheiben waren eingeschlagen. Auch dass der Kleinwagen mit sieben jungen Leuten besetzt war, ist eher außergewöhnlich, so die Polizei. Zu guter Letzt kam hinzu, dass der Wagen weder zugelassen noch versichert war. Auf den 18-jährigen Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz zu. Den Heimweg mussten die jungen Leute zu Fuß antreten. (AN)