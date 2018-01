2018-01-09 11:05:00.0

Behörde Staatliches Bauamt hat neuen Leiter

Nach Vakanz von einem halben Jahr folgt Christopher Bernhardt auf Daniel Triebs.

Das Staatliche Bauamt im Landratsamt Aichach-Friedberg hat einen neuen Abteilungsleiter: Christopher Bernhardt hat zum 1. Januar die Nachfolge von Daniel Triebs angetreten, wie das Landratsamt mitteilt. Die Stelle war ein halbes Jahr unbesetzt. Triebs wurde Mitte August an das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz versetzt.

Christopher Bernhardt hat Jura-Studium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg abgeschlossen mit anschließendem Referendariat am Oberlandesgericht Bamberg. Danach verschlug es den Augsburger nach Berlin, wo er in einer internationalen Kanzlei mit dem Schwerpunkt Immobilienrecht arbeitete. „In meiner Zeit in der freien Wirtschaft wurde mein Interesse am Staat und dem Thema öffentliches Recht immer größer“, sagt Bernhardt. Deshalb habe er sich in seinem Wunsch- und Heimatbezirk Schwaben beworben.

Die Stelle im Landratsamt Aichach-Friedberg sei ideal für ihn, um Familie und Beruf optimal vereinbaren zu können, so der 30-Jährige. „Es ist mir ein großes Anliegen, zusammen mit meinen Kollegen für und mit den Bürgerinnen und Bürgern zu arbeiten und bestmöglichen Konsens zu erzielen“, sagt er. Er freue sich auf seine neue Tätigkeit im Wittelsbacher Land. der 30-Jährige.

In seiner Freizeit treibt es Christopher Bernhardt gerade bei schönem Wetter nach draußen in die Natur, im Winter etwa vorzugsweise in die Berge, wo er dem Skifahren oder Snowboarden frönt. (AN)