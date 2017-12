2017-12-01 11:00:00.0

Beschäftigung Stabiler Arbeitsmarkt im Wittelsbacher Land

Arbeitslosenquote stagniert bei 1,9 Prozent. Weniger Langzeitarbeitslose und ältere Menschen über 50 ohne Job. Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen wächst.

Der Arbeitsmarkt ist im Wittelsbacher Land in den vergangenen Wochen stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote stagniert derzeit bei 1,9 Prozent. Unter dem Strich waren im Oktober drei Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im September (siehe Tabelle).

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der Arbeitslosen bei fast allen Personengruppen abgenommen. Zwar sind heuer sieben schwerbehinderte Menschen mehr arbeitslos als im Vergleichsmonat 2016, jedoch nahm die Zahl der über 50-Jährigen und die der Langzeitarbeitslosen erheblich ab.

677 Menschen tauchen derzeit in der Statistik unter der Rubrik Unterbeschäftigung auf. Sie werden nicht zu den anderen Arbeitslosen gerechnet, weil sie gerade eine Weiterbildung machen (164), eine berufliche Eingliederungsmaßnahme durchlaufen (123), kurzfristig krank gemeldet sind (70), oder in Integrationskursen oder anderen fremdgeförderten Angeboten geschult werden (205). 46 Menschen haben eine vorruhestandsähnliche Regelung getroffen und 55 erhalten einen Existenzgründerzuschuss auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Insgesamt ist der Bereich der Unterbeschäftigung um 12,7 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr gesunken.

Außerdem wurden aktuell 19 freie Stellen weniger gemeldet als im Vormonat, mit 667 freien Arbeitsplätzen liegt der Wert aber deutlich im Plus gegenüber dem Vergleichsmonat 2016, als 124 weniger freie Stellen gezählt worden waren.

Leicht angestiegen ist im vergangenen Monat auch die Anzahl der Hartz-IV-Empfänger. 27 Menschen sind im Landkreis Aichach-Friedberg neu hinzugekommen, insgesamt wurden jetzt 470 statistisch erfasst. Die meisten von ihnen sind Langzeitarbeitslose (182). Knapp ein Drittel der Hartz-IV-Empfänger im Landkreis Aichach-Friedberg ist 50 Jahre alt oder älter. Der Ausländeranteil liegt bei bei knapp 38 Prozent (178). (AN)

Freie Stellen und Ausbildungsplätze können bei der Agentur für Arbeit gemeldet werden, per E-Mail an Augsburg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de oder unter Telefon 0800/ 4 5555 20.