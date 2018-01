2018-01-01 10:00:00.0

Denkmalschutz Stadelabriss: Bürgermeister und Verwaltung wehren sich

Todtenweis weist Vorwürfe der Eigentümer zurück: Die hätten Abbruch im Landratsamt anzeigen müssen.

Der Teilabriss eines denkmalgeschützten Stadels im Ortsteil Bach sorgte vor einer Woche in der Gemeinderatssitzung in Todtenweis für Ärger. Wie berichtet, beantragten die Eigentümer für den noch stehenden Teil des Stadels eine Nutzung als Lager und für einen Stall mit zwei Pferdeboxen. Der Gemeinderat lehnte aber ab, weil das eine nachträgliche Legalisierung des Abbruchs bedeuten würde. Das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Aindling hatte zudem festgestellt, dass auch das als Baudenkmal aufgelistete alte Bauernhaus „ohne denkmalrechtliche Erlaubnis“ beseitigt worden sei.

Die Eigentümer schoben gegenüber unserer Zeitung die Schuld auf die Gemeinde, beziehungsweise die Bauverwaltung. Dass der Stadel unter Denkmalschutz stand, sei nicht klar gewesen und erst vom Landratsamt nach dem Abriss mitgeteilt worden. Zuvor hätte man den Abrissantrag an die Gemeinde gerichtet. Die habe das wohl nicht ans Landratsamt weitergeleitet, monierte die Familie nach der Sitzung.

Das lässt Bürgermeister Konrad Carl und die Bauverwaltung in Aindling so nicht stehen. In einer Mitteilung betont Carl, dass er in der Sitzung keine Aussage getroffen habe, dass der Gemeinde ein Fehler unterlaufen sei. Dies würden die Protokollführerin und „sicher auch der Gemeinderat“ bestätigen.

Der Antragsteller habe bei der Gemeinde lediglich eine Beseitigungsanzeige für sein Bauernhaus als auch für einen Teilabbruch des Stadels vorgelegt. Dies sei kein Antrag. Diese Möglichkeit sehe die Bauordnung für die Beseitigung von Gebäuden in bestimmten Fällen vor. Doch der Bauherr müsse diese Anzeige gleichzeitig im Landratsamt machen. Dazu sei er gesetzlich verpflichtet, betonen Verwaltung und Bürgermeister Carl. Ob er dies getan habe, sei der Gemeinde nicht bekannt. Es sei jedenfalls nicht Aufgabe der Kommune, sondern einzig und allein des Bauherrn, den Abriss im Landratsamt anzuzeigen. Die Gemeinde Todtenweis, beziehungsweise die Verwaltungsgemeinschaft Aindling, sei keine Baugenehmigungsbehörde. Auflagen bezüglich eines Abrisses würden ausschließlich vom Landratsamt kommen. Dort ist auch die Untere Denkmalschutzbehörde angesiedelt. (cli)