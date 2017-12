2017-12-29 09:20:00.0

Silvester Stadt Aichach verbietet Feuerwerk

Verordnung zum Schutz von Menschen und Gebäuden. Wo Böller verboten sind und welche Strafen drohen.

Alle Jahre wieder kommt die große Silvestersause. Damit die in Aichach nicht eskaliert, hat die Stadt wieder ein Böllerverbot rund um den Stadtplatz erlassen. Das Mitführen, Abschießen oder Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen ist in diesem Bereich verboten, damit weder Menschen verletzt werden, noch Schaden an den Gebäuden entsteht. Nicht geböllert werden darf in der Werlbergerstraße vom Oberen Tor bis zur Einmündung Martinstraße, in der Schneidergasse, Steubstraße, Koppoldstraße, Hubmannstraße, Bauerntanzgasse, Essiggasse, in der Gerhauserstraße vom Unteren Tor bis zur Einmündung Martinstraße, am Tandlmarkt und im Badgäßchen. Wer sich an Silvester und am Neujahrstag nicht daran hält, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 1000 Euro rechnen. Wie die Stadt Aichach erklärt, seien durch das Feuerwerksverbot in den vergangenen Jahren Ausschreitungen verhindert worden. Die Polizei überwacht das Verbot. (AN)