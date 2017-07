2017-07-26 05:24:00.0

Tradition Stadtfest hat einen festen Termin

Jedes Jahr findet das Stadtfest am ersten Wochenende im August statt. Das Aichacher Volksfest spielt dabei eine Rolle.

Für das Aichacher Stadtfest gibt es traditionell jedes Jahr einen festen Termin. Es findet immer am ersten Wochenende im August statt. Warum das so ist, erklärte Marianne Breitsameter vom Infobüro der Stadt Aichach auf Nachfrage der Aichacher Nachrichten: „Das hat Tradition und hängt mit dem Aichacher Volksfest zusammen.“ Heuer findet das Stadtfest am Samstag, 5. August, statt.

Wie jedes Jahr wird am ersten August-Wochenende die Aichacher Innenstadt zur Feiermeile. Auf fünf Bühnen gibt es Livemusik und in der Hubmann- und Steubstraße ist Openair-Disco angesagt. Zum 44. Mal organisiert die Stadt heuer die Veranstaltung. Das erste August-Wochenende sei ganz bewusst gewählt worden, um etwas Luft zum Volksfest zu haben, das ebenfalls die Stadt organisiert, sagt Breitsameter.

Ab und an hat sie schon Anfragen der beteiligten Vereine bekommen, das Stadtfest eine Woche früher zu veranstalten. Dann würde es mit dem Beginn der Sommerferien zusammenfallen und die ehrenamtlichen Helfer der Vereine wären noch nicht im Urlaub. Für die Stadt ist das jedoch aus organisatorischen Gründen zu knapp. „Wenn das Volksfest später ist, dann kommen wir mit der Zeit in die Bredouille“, erklärt Breitsameter.

Immer am letzten Wochenende der Sommerferien finden alle drei Jahre die Mittelalterlichen Markttage in Aichach statt. Für kommendes Jahr steht der Termin schon fest. Dann wird die Stadt vom 7. bis 9. September zurück ins Mittelalter reisen. (drx)