Jubiläum in Ungarn Stadtkapelle Aichach spielt auf, als Sisi ungarische Königin wird

Delegation aus Aichach reist ins ungarische Gödöllö. Dort wird dieser Tag auf die Minute genau nachvollzogen Von Erich Echter

Die Aichacher Stadtkapelle zählte zu den musikalischen Hauptakteuren bei den Krönungsfeierlichkeiten in Ungarn.

Groß gefeiert wurde in Aichachs ungarischer Partnerstadt Gödollö am Wochenende das 150. Krönungsjubiläum des österreichischen Kaiserpaares Sisi und Franz Josef als ungarisches Königspaar. Als Kulturbotschafter reiste die Aichacher Stadtkapelle zu den Feierlichkeiten. Begleitet wurde sie von Bürgermeister Klaus Habermann und Hauptamtsleiterin Aurelija Igel.

Gödöllös Bürgermeister György Gèmesi sagte: „Wir feiern heute nicht nur die Krönung des österreichischen Kaiserpaares, sondern auch, dass es sich heuer zum 150. Mal jährt, dass Sisi Gödöllö besuchte.“ Die Ungarn ließen das Krönungsjubiläum zu einem besonderen Ereignis werden. Wegen ihrer Verbindung zum habsburgischen Herrscherhaus waren auch Vertreter der Stadt Brandys bei Prag, aus Bad Ischl und aus Laxenburg (Österreich) eingeladen.

Bereits am Donnerstag wurde im Königlichen Schloss die Sonderausstellung „Der reisende Hof – Königin Elisabeth auf Reisen von Madeira bis Herkulesfürdö“ eröffnet. Die Aichacher Gruppe kam nach zwölfstündiger Fahrt am frühen Freitagabend rechtzeitig an, um im Reitstall des Schlosses, den man zum Festsaal umfunktioniert hatte, der Krönungsmesse von Franz Liszt zu lauschen. Stimmgewaltig zeigten sich das Symphonieorchester, der Chor der Baptistischen Gemeinde und der Städtische Chor Gödöllö.

Der Haupttag war der Samstag. Zwar feiert Gödöllo jedes Jahr den Krönungstag. Zur 150. Wiederkehr hatte man aber etwas Besonderes auf die Beine gestellt. Auf die Minute genau wurde der Krönungstag nachvollzogen. Vor dem Haupteingang des Schlosses gab die Aichacher Stadtkapelle ein Standkonzert mit bayerischer Blasmusik. Am Ostbahnhof in Budapest konnten einige Mitfahrerinnen miterleben, wie im königlichen Wartesaal die kaiserlichen Gäste empfangen wurden. Mit dem Kaiserpaar und dessen Gefolge reisten die Aichacherinnen im Nostalgiezug mit historischer Dampflok nach Gödöllö. Viele Mitreisende trugen historische Uniformen. Im Sonderzug fuhr als Kopie auch die „Heilige Krone“ – die Stephanskrone, deren Original sich im Parlament befindet – mit der gesamten Königlichen Kronwache mit.

In Gödöllö wurde das Kaiserpaar von mehreren Tausend Schaulustigen, historischen Husarenregimentern, Blaskapellen und den Bürgermeistern György Gèmesi und Klaus Habermann empfangen. Anschließend bewegte sich vom historischen Bahnhof durch den städtischen Park ein festlicher Zug, dem die Krone vorangetragen wurde. Vor dem Schloss wurde das Kaiserpaar vom einstigen Staatsfeind und damaligen Ministerpräsidenten Graf Andràssy empfangen. Für die Ungarn war der 8. Juni 1867 ein großer Tag. Durch die Niederlagen in Italien 1859 und gegen Preußen 1866 war Franz Josephs Position innerhalb der Monarchie beträchtlich geschwächt. Dies zwang den Kaiser zu einem raschen Kompromiss mit den Vertretern Ungarns, für den sich auch Kaiserin Sisi starkgemacht hatte. Franz Joseph stimmte 1867 dem Ausgleichsplan zu, der traditionelle Rechte und die innenpolitische Eigenständigkeit der Ungarn wieder herstellte. Aus dem Kaiserreich Österreich wurde die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Der Geist der damaligen Zeit war in den Ausstellungen und Aktionen zu spüren.

Im Saal des Schlosses war die Heilige Krone nicht die einzige Attraktion: Schneiderin Monika Czedly, deren Kleiderkopien auch im Unterwittelsbacher Sisi-Schloss zu sehen sind, präsentierte eine weitere Kopie des Krönungskleides.

Die Aichacher Stadtmusikanten ernteten immer wieder Beifall. Insbesondere die indonesischen Gäste brachten sie zum Staunen. Sie spielten unter anderem Landler, Dreher und Zwiefache, die Aichachs bekanntester Volksmusiker Heini Baronner aufgezeichnet hatte. Am Sonntag verabschiedete sich die Stadtkapelle mit Stücken aus dem Aichacher Land. Am Rande des Fests unterzeichnete Klaus Habermann mit seinen Kollegen aus Bad Ischl und Brandys ein Unterstützerschreiben: Gödöllö hat sich für 2023 als europäische Kulturhauptstadt beworben.

