2017-07-06 06:59:00.0

Stadt Aichach Statt Spielwaren gibt‘s Wohnungen

Im Bauausschuss geht es außerdem um weitere Bauanträge für ein Mehrfamilienhaus und eine Wohnanlage. Am Neuen Friedhof entsteht ein Baugebiet

Aichach Bauanträge für insgesamt 28 Wohnungen stehen im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstag, 11. Juli, auf der Tagesordnung. Das Gebäude an der Gerhauser Straße 12 in Aichach, wo bis vor kurzem Spielwaren Neuss zu finden war, ist verkauft. Der neue Eigentümer will es zu einem Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen umbauen.

Ebenfalls sieben Wohnungen sollen an der Freisinger Straße 50 entstehen. Das dort bestehende Einfamilienhaus mit Arztpraxis an der Freisinger Straße 50 erweitert werden darf. Und an der Steidlestraße 2 plant ein Bauwerber eine Wohnanlage mit 14 Wohnungen und Tiefgarage.

ANZEIGE

Weiteres Baurecht soll ein neuer Bebauungsplan in Aichach schaffen. Wie berichtet, hat der Stadtrat beschlossen, einen Teil der Erweiterungsfläche für den Neuen Friedhof für Wohnungsbau vorzusehen. Dort soll nun das Baugebiet „Nördlich der Wallbergstraße“ entstehen. In der Sitzung geht es um die Aufstellung des Bebauungsplans.

Einen Bauantrag hat jetzt auch der TSV Aichach für seine „Sportbox“ eingereicht. Wie berichtet, will der Verein auf dem ehemaligen Sitzmann-Anwesen an der Donauwörther Straße gleich neben der TSV-Turnhalle einen Neubau für Büro- und Sporträume bauen.

Ein weiteres Thema ist ein Vorhaben der Stadt selbst: die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt. Für den Neubau geht es im Bauausschuss um die Ausschreibung der Planungsleistungen.

Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Sitzungssaal der Stadt im Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt 13. (bac)