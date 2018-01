2018-01-29 16:00:00.0

Schiltberg Stein auf Stein zum neuen Kindergartenanbau

Schiltberg entscheidet sich gegen eine Holzbauweise für ein massives Ziegelgebäude. Der torfige Boden sorgt allerdings noch für Diskussionen. Was das für die Statik bedeutet Von Sabrina Rauscher

„Die Planung ist umfangreich wie bei einem Millionenprojekt“ – mit diesen Worten ging Schiltbergs Bürgermeister Josef Schreier das Thema Anbau an den Kindergarten in der Gemeinderatssitzung an.

Die Zeit drängt, denn bis zum 1. September soll der Anbau unbedingt bezugsfertig sein. Zuerst müssen allerdings die Auflagen des Landratsamtes Aichach-Friedberg erfüllt werden. Eine von der Denkmalschutzbehörde durchgeführte Bodensondierung war bereits erfolgt und ergebnislos verlaufen.

Nun war es am Gemeinderat, eine Entscheidung über die Bauausführung zu treffen. Zur Debatte standen ein Massivbau oder ein Anbau in Holzbauweise. Architekt Josef Obeser informierte die Räte über die Vor- und Nachteile der beiden Ausführungen. Letztendlich entschieden sie sich einstimmig für eine Ziegelbauweise. Für Kopfzerbrechen sorgte allerdings die Bodenbeschaffenheit des Geländes.

Soweit bei den Bodensondierungen erkennbar, handelt es sich hier um einen sehr torfigen Boden. Das könnte die Statik des Gebäudes beeinflussen. Schreiers Stellvertreter Peter Kellerer zeigte sich skeptisch, ob eine Bodenplatte aus Stahlbeton ausreichend ist. „Wichtig ist, dass wir die Bodenbeschaffenheit kennen“, erklärte Kellerer und schloss eine mögliche Pfahlgründung nicht aus. Die Baumaßnahmen sollen jetzt im Frühjahr ausgeschrieben werden.

Ein weiterer Diskussionspunkt war der nötige Freiflächengestaltungsplan, da der bisherige Spielplatz mit Sandkasten dem Anbau weichen muss. Gemäß Kreisjugendamt muss jedem Kind eine Außenfläche von zehn Quadratmetern zustehen, was bei der künftigen Auslastung des Kindergartens umgerechnet 750 Quadratmeter wären. Hierfür hatte die Gemeinde die Landschaftsarchitektin Cornelia Sing beauftragt, einen dementsprechenden Planentwurf anzufertigen. Es soll demnach hinter dem Kindergartengebäude nicht nur ein neuer Spielplatz entstehen, sondern zudem Personalparkplätze.

Als Zufahrt wird ein bereits bestehender Weg südlich des Areals ausgebaut, der zunächst als Baustraße dienen wird. Das Gremium reagierte zustimmend auf die Ausfrührungen Sings und beauftragte im gleichen Zug die Verwaltung, das wegen der Parkplätze eventuell erforderliche Genehmigungsverfahren mit dem Landratsamt abzuklären.